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Anthropic vor dem Börsengang

KI-Börsengang könnte Tausende zu Millionären machen 10.11.2026, 11:44 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Anthropic vor dem Börsengang: KI-Börsengang könnte Tausende zu Millionären machen
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© Midjourney
Anthropic entwickelt den KI-Assistenten Claude und bereitet den Gang an die Börse vor. Dadurch könnten Tausende Beschäftigte und frühe Investoren ihre Unternehmensanteile zu Geld machen. Der erwartete Vermögensschub weckt allerdings die Sorge, dass Häuser und Wohnungen am bereits teuren Unternehmensstandort noch unbezahlbarer werden.
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Börsenpläne treffen auf nervöse Märkte

Ursprünglich sollte Anthropic seine Börsenpläne in dieser Woche möglichen Investoren vorstellen. Bei solchen Präsentationen, einer sogenannten Roadshow, wirbt ein Unternehmen vor dem Börsengang um Käufer seiner Aktien. Bis Monatsende war der Handelsstart erwartet worden. Nach den jüngsten Verlusten bei Technologiewerten gibt es jedoch Zweifel am Zeitplan. Auch die Bewertung steht unter Druck. Statt bis zu zwei Billionen Dollar, umgerechnet rund 1,79 Billionen Euro, werden inzwischen etwa 1,2 Billionen Dollar beziehungsweise 1,07 Billionen Euro diskutiert. Festgelegt ist sie noch nicht.

Amazon ist bereits beteiligt

Während Anleger auf Anthropics Börsendebüt warten, ist mit Amazon bereits ein beteiligtes Unternehmen börsennotiert. Der Konzern hat in den Claude-Entwickler investiert und stellt über seine Cloudsparte AWS Rechenkapazitäten bereit. Damit berührt Anthropics Entwicklung auch die Amazon-Aktie. Sie bildet dessen Geschäft allerdings nur indirekt ab, da Amazon zahlreiche weitere Geschäftsbereiche betreibt. Aus der Beteiligung lässt sich deshalb weder eine bestimmte Kursreaktion noch ein sicherer Vorteil durch den geplanten Börsengang ableiten.

Papiervermögen könnte zu Kaufkraft werden

Für Beschäftigte und frühe Investoren hätte der Börsengang eine unmittelbarere Bedeutung. Ihre bisher nicht frei börsenhandelbaren Anteile könnten nach Ablauf möglicher Verkaufssperren veräußert werden. Unter bestimmten Voraussetzungen lassen sich bereits vorher Kredite darauf aufnehmen. Das könnte zusätzliche Kaufkraft auf den Immobilienmarkt bringen. Erwartet wird ein wirtschaftlicher Impuls, wie ihn zuletzt der Börsengang von Uber 2019 auslöste. Manche Eigentümer halten ihre Häuser deshalb zurück, weil sie nach Anthropics Börsendebüt mit höheren Preisen rechnen.

Teure Häuser werden noch begehrter

Ein Einfamilienhaus kostet bereits durchschnittlich etwa drei Millionen Dollar, umgerechnet rund 2,68 Millionen Euro. Zugleich stieg die Zahl der Verkäufe oberhalb von fünf Millionen Dollar, rund 4,47 Millionen Euro, zwischen dem ersten Quartal 2025 und 2026 um 69 Prozent. Neue KI-Vermögen könnten diese Nachfrage zusätzlich verstärken. Die öffentliche Hand würde über Steuern auf Immobilienverkäufe profitieren. Bei Objekten über zehn Millionen Dollar, rund 8,93 Millionen Euro, beträgt der entsprechende Satz 5,5 Prozent.

Bezahlbarer Wohnraum bleibt knapp

Für Menschen außerhalb der hoch bezahlten Tech-Branche droht dagegen zusätzlicher Druck. Bis 2031 sollen rund 82.000 Wohnungen entstehen, doch der Ausbau liegt hinter dem Zeitplan. Hohe Baukosten und langsame Genehmigungsverfahren bremsen das Angebot. Einsprüche können Bauprojekte jahrelang verzögern oder verkleinern. Die gemeinnützige Mission Housing Development Corporation fordert deshalb politische Reformen. Ihr Anliegen ist, die Hindernisse für bezahlbaren Wohnungsbau abzubauen. Zusätzlicher Wohlstand allein löst die Wohnungsnot nicht, solange zu wenig neuer Wohnraum entsteht.

Bn-Redaktion/ar
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