Asien-Fokus

Intel investiert 208 Millionen Dollar in Malaysia 02.12.2025, 16:26 Uhr

Symbolbild Intel
© Foto von Rubaitul Azad auf Unsplash
Der US-Chiphersteller Intel Corp. wird zusätzliche 208 Millionen US-Dollar (860 Millionen Ringgit) in Malaysia investieren. Die Mittel sind dafür vorgesehen, das südostasiatische Land zum zentralen Knotenpunkt für Intels Chip-Montage und -Testbetriebe zu machen. Die Zusage bekräftigt die kritische Rolle Malaysias in der globalen Halbleiter-Lieferkette.
Intel 36,74 EUR +6,67 % Lang & Schwarz

Strategische Stärkung in Asien
Das Investment wurde während eines Treffens zwischen dem malaysischen Premierminister Anwar Ibrahim und Intel-CEO Lip-Bu Tan am Montag zugesagt. Die Entscheidung von Intel beruht auf dem Vertrauen in die langfristige Planung Malaysias. Bereits im Jahr 2021 hatte das US-Unternehmen ein Investment von 7 Milliarden US-Dollar für den Bau einer Fabrik im Bundesstaat Penang zugesagt.

Malaysias zentrale Rolle
Malaysia spielt bereits eine Schlüsselrolle in den letzten Schritten der Halbleiterfertigung. Das Land deckt etwa 13 Prozent des globalen Marktes für Chip-Verpackung, Montage und Tests ab. Dieser Sektor ist essenziell für die malaysische Wirtschaft und macht 40 Prozent der Exportleistung des Landes aus. Malaysia versucht aktiv, seine Stellung in der globalen Lieferkette auszubauen.

Trump-Politik im Hintergrund
Die Investitionsentscheidung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Trump-Administration die Notwendigkeit betont, die gesamte Halbleiter-Lieferkette in die USA zurückzuholen. Die US-Regierung drängt heimische Unternehmen, die Expansion auf amerikanischem Boden zu priorisieren, obwohl die Fertigungskosten für Chips in Asien weiterhin deutlich niedriger sind. Mit der neuen Investition in Malaysia sichert sich Intel eine wichtige Basis in der Region.

Stimmung in der Community
Die Börsennews-Community reagiert optimistisch auf die Investitionsnachrichten aus Malaysia und feiert die positiven Kursbewegungen der Intel-Aktie. Viele Nutzer sehen weiterhin erhebliches Potenzial für das Papier, da der Chip-Riese seine globale Fertigungspräsenz stärkt. Trotz des Optimismus halten einige wenige Trader ihre Short-Positionen aufrecht, was die hohe Volatilität der Aktie widerspiegelt.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
