BMW nach dem Kursdebakel: Sind das jetzt bereits Kaufkurse?

Während der Dax sich unverändert in robuster Verfassung zeigt und im gestrigen Donnerstagshandel neue Rekorde markieren konnte, sieht es im Automobilsektor nicht ganz so rosig aus.
Die diversen Probleme, mit denen die Automobilkonzerne konfrontiert sind, wurden bereits ausführlich an dieser Stelle thematisiert. Wenig überraschend kann sich auch BMW nicht dieser Gemengelage entziehen.

Kürzlich ging es für die Aktie des Münchener Autobauers kräftig nach unten. Der Konzern senkte seine Prognose für das Geschäftsjahr. Nicht zuletzt ist die Senkung ein Ergebnis des schwachen China-Geschäfts. Doch nicht nur von fundamentaler Seite gab es zuletzt Gegenwind. Der jüngste Kursrückgang bringt die Aktie aus charttechnischer Sicht in die Bredouille.

BMW – Sind das bereits Kaufkurse?

Das untere Chartbild von BMW (WKN: 519000 | ISIN: DE0005190003 | Ticker-Symbol: BMW) verdeutlicht die angespannte Lage. Nach der Prognosesenkung setzten Verkäufe ein. Diese zwangen die BMW-Aktie unter die Nackenlinie (orange) einer potenziellen S(chulter)K(opf)S(chulter)-Formation. Die Formation steht damit vor ihrer Vollendung, sofern sich der Bruch bestätigen sollte. Anders ausgedrückt. Die obere Trendumkehr scheint vollzogen. Das lässt für die nächsten Tage und Wochen nicht viel Gutes erwarten.

Die (bangen) Blicke richten sich nun auf die Unterseite und damit auf die eminent wichtigen Unterstützungen von 75 Euro und 71,5 Euro (markantes Juni-Tief). Einem Test der beiden genannten Kursbereiche steht nicht mehr sonderlich viel im Wege. Sollte der Abverkauf weiter Fahrt aufnehmen, könnte es auch noch einmal auf 65 Euro für die Aktie gehen. Die Aktie ist mittlerweile aber überverkauft. Gegenbewegungen erlangen jedoch erst Relevanz, sollten sie die Aktie wieder über die Marke von 85 Euro führen. Solange dieser Fall nicht eingetreten ist, sind etwaige Vorstöße auf der Oberseite mit Zurückhaltung zu bewerten. Kurzum. Die nächsten Tage werden für die BMW-Aktie richtungsweisend.

Aktuelle Analystenstimmen

Trotz der vermeintlich prekären Lage bewerten Analysten die BMW-Aktie durchaus positiv. So bestätigten die Analysten von Deutsche Bank Research noch einmal ihr Votum „buy“ für die BMW-Aktie. Das Kursziel sehen sie unverändert bei 90 Euro. Die Analysten von Warburg Research stufen BMW ebenfalls mit „buy“ ein. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei 95 Euro. Etwas zurückhaltender bewerten die Analysten der kanadischen RBC die BMW-Aktie. Deren Votum lautet „sector perform“ und das Kursziel 87 Euro.

