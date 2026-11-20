Kaliforniens Generalstaatsanwalt Rob Bonta verlangt von Nvidia Aufklärung über mögliche Chip-Lieferungen nach China. Die Aktie verliert am Freitag rund 2 Prozent auf gut 130 Euro und hat binnen einer Woche rund 12 Prozent eingebüßt. Fast im Gleichschritt fällt Tencent – einer der chinesischen Konzerne, die laut nun veröffentlichten Unterlagen aus Washington Genehmigungen für US-KI-Chips erhalten hatten.

Bonta will wissen, was nach China gelangte

Bontas Behörde hat dem Konzern einen offiziellen Fragenkatalog zustellen lassen. Geklärt werden soll unter anderem, ob leistungsstarke Nvidia-Chips oder vertrauliche Informationen nach China gegangen sind – und ob das Unternehmen Anleger und Öffentlichkeit falsch informiert hat. Ein Gesetzesverstoß ist damit nicht festgestellt; solche Schreiben dienen den Behörden zunächst zur Prüfung. Das Verhalten von Nvidia lasse aber die Alarmglocken schrillen, erklärte Bonta. Der Konzern äußerte sich zunächst nicht.

Hintergrund ist die Affäre um den früheren Konzernchef Jensen Huang, der vergangene Woche nach dem Bekanntwerden außerehelicher Beziehungen zurückgetreten war. Eine der Frauen war Managerin beim früheren Nvidia-Kunden Megaspeed; US-Sicherheitsbehörden hegen den Verdacht, dass sie vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden war. Megaspeed selbst steht im Verdacht, beim Weiterleiten leistungsstarker Chips nach China unter Umgehung von US-Verboten mitgewirkt zu haben. US-Finanzminister Scott Bessent forderte Nvidia auf, rasch offenzulegen, wer im Unternehmen wann was wusste. Huang ist für Dezember vor Ausschüsse des Kongresses geladen.

Unter Aktionären wächst damit die Sorge, dass die Affäre längst nicht ausgestanden ist. Immer wieder wird darauf verwiesen, dass die einzelnen Meldungen der vergangenen Wochen zusammenhingen und die laufenden Ermittlungen den Kurs weiter belasteten. Dass Huang den mutmaßlichen Hintergrund seiner Bekanntschaft hätte erkennen müssen, wird auf Anlegerseite allerdings auch bezweifelt. Der Grundton bleibt angespannt.

879.000 genehmigte Chips bringen Tencent ins Spiel

Zusätzlichen Zündstoff liefern bislang vertrauliche Unterlagen, die der republikanische Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im US-Repräsentantenhaus, Brian Mast, am Donnerstag öffentlich machte. Demnach genehmigte die Regierung von Präsident Donald Trump zwischen Dezember 2025 und Mai 2026 den Export von mehr als 879.000 leistungsstarken KI-Chips nach China; beantragt worden waren Genehmigungen für rund 3,4 Millionen Prozessoren. Zu den Empfängern zählten auch Tencent und Alibaba.

Tatsächlich ist das Geschäft inzwischen zum Erliegen gekommen: Nvidia hat die Auslieferung der genehmigten Hopper-Chips nach China gestoppt. Im abgelaufenen Quartal hatte der Konzern noch lizenzierte Rechenzentrumsprodukte im Wert von 2,4 Milliarden Dollar dorthin verkauft, weitere Lieferungen sind derzeit nicht geplant. Rund 600.000 H200-Prozessoren sollen in Hongkong lagern, weil Peking die Einfuhr in großem Stil nicht freigegeben hat.

An der Börse trifft die Enthüllung Verkäufer und Käufer der Chips gleichermaßen. Tencent verliert knapp 3 Prozent auf 39,27 Euro, auf Wochensicht summiert sich das Minus auf rund 12 Prozent – deckungsgleich mit Nvidia. Seit dem Jahreshoch von knapp 70 Euro hat die Tencent-Aktie über 40 Prozent abgegeben. Alibaba, gegen das Aktionäre in Manhattan wegen angeblich heruntergespielter Exportrisiken klagen, hält sich dagegen mit 0,3 Prozent im Plus bei 76,55 Euro. Aus Anlegersicht wäre vor allem ein Szenario heikel: Sollte sich zeigen, dass Chips bei Abnehmern mit militärischem Hintergrund gelandet sind, dürfte der Druck auf den Kurs noch einmal zunehmen. Entsprechend nervös wird jede neue Enthüllung aus Washington aufgenommen.

Ohne Huang fehlt dem Konzern das Gesicht

Die Affäre trifft Nvidia in einer Phase ohne dauerhafte Führung. Seit Huangs Abgang führt Colette Kress den Konzern übergangsweise, ein Nachfolger ist nicht benannt. Genau daran knüpfen viele Aktionäre die Frage nach einer Erholung: Huang sei nicht nur technischer Kopf, sondern auch Gesicht und oberster Verkäufer des Konzerns gewesen, die großen Partnerschaften habe er eingefädelt. Solange die Spitze offen sei, fehle der Aktie der Halt.

Erholung findet erst statt, wenn der Nachfolger feststeht und ihm die Börse vertraut.

Skeptiker dieser Sicht halten dagegen, der Erfolg des Chipkonzerns hänge nicht an einer einzelnen Person. Auch Apple sei nach Steve Jobs weitergewachsen, und die Mannschaft, die Nvidias Produkte entwickle, sei schließlich noch an Bord. Die Nachfolgefrage spaltet die Aktionäre damit spürbar.

Rekordumsatz verpufft im Sog der Affäre

Dass operativ wenig gegen den Konzern spricht, hilft der Aktie derzeit kaum. Erst am Dienstag hatte Nvidia einen Umsatzsprung um 103 Prozent gemeldet und für das laufende Quartal rund 130 Milliarden Dollar Erlös in Aussicht gestellt – ohne Beiträge aus dem China-Geschäft mit KI-Chips. Trotzdem markierte die Aktie am Freitag mit 129,16 Euro den tiefsten Stand seit einem Jahr und liegt rund 40 Prozent unter ihrem Jahreshoch von 216,10 Euro.

Verschärft wird der Druck durch den Ausverkauf bei KI-Werten, den auch der Börsengang von Anthropic nur kurz unterbrochen hat. Die Anthropic-Aktie selbst verliert am Freitag rund 4,5 Prozent auf 82,29 Euro. Für Nvidia bedeutet das: Wer wegen der Affäre ohnehin vorsichtig ist, findet im schwachen Gesamtmarkt keinen Grund, die Aktie zu stützen.

In der Aktionärsschaft prallen deshalb zwei Lesarten aufeinander. Mehrere Aktionäre betonen, dass die Bewertung nach dem Kursrutsch deutlich gesunken sei und der breite Markt Nvidia mit nach unten gezogen habe, ohne dass das Geschäftsmodell infrage stehe. Wer zurückhaltender ist, verweist dagegen darauf, dass die Kombination aus Ermittlungen, fehlender Führung und Tech-Schwäche noch nicht ausgestanden sei. Die Stimmung schwankt damit zwischen Vertrauen in die Zahlen und Sorge vor der nächsten Enthüllung – zumal Huangs Auftritte vor dem Kongress im Dezember weitere Details zutage fördern könnten.