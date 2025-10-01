Comeback oder Täuschung?

01.10.2025, 18:13 Uhr

Nach einer langen Durststrecke und sinkenden Verkaufszahlen wird erwartet, dass sich der Rückgang der Tesla-Absätze im dritten Quartal verlangsamt. Diese Aussicht hat die Aktie von Elon Musks Elektroauto-Konzern beflügelt und ihr die beste Monatsperformance des Jahres beschert. Dennoch bleiben Experten vorsichtig: Die Zahlen könnten trügerisch sein, da das Kerngeschäft mit einem alternden Line-up und politischen Herausforderungen kämpft.
Verlangsamter Absatzrückgang als Erleichterung
Laut Analystenschätzungen ist es Tesla gelungen, den Rückgang der weltweiten Auslieferungen zu bremsen. Obwohl die Zahlen voraussichtlich immer noch unter denen des Vorjahres liegen werden, wäre dies eine Verbesserung gegenüber der ersten Jahreshälfte. Die anstehenden Auslieferungszahlen werden als entscheidend angesehen, um zu zeigen, ob sich das traditionelle Autogeschäft des Konzerns stabilisiert hat.

Der KI-Schleier
Tesla hat die Aufmerksamkeit der Anleger von seinen Umsatzproblemen abgelenkt, indem es die Fortschritte bei seinem fahrerlosen Taxi-Service sowie in der KI- und Robotik-Entwicklung stark in den Vordergrund gestellt hat. Dieser Fokus auf Zukunftsfelder hat an der Wall Street Anklang gefunden. Die Aktie stieg im Vormonat massiv an und konnte ihre Verluste vom Jahresbeginn wettmachen.

Politische Hürden und China-Rivalen
Das Kerngeschäft sieht sich jedoch wachsenden Hürden gegenüber. Die US-Steuergutschriften für Elektroautos sind ausgelaufen, was den Absatz bremsen dürfte. Zudem entfernt die Trump-Administration die Anreize, die Tesla jahrelang zusätzliche Einnahmen sicherten. In China wird der Konzern von lokalen Konkurrenten stark unter Druck gesetzt, und auch in Europa sind die Verkaufszahlen rückläufig.

Vorsicht vor geschönten Zahlen
Experten warnen davor, dass die nackten Auslieferungszahlen trügerisch sein könnten. Es besteht die Befürchtung, dass Tesla Rabatte oder Anreize genutzt hat, um die Nachfrage vor dem Auslaufen der US-Steuergutschriften zu stimulieren. Diese Maßnahmen könnten die Margen des Unternehmens geschmälert haben. Die Analysten sind sich einig: Trotz des Kursanstiegs bleiben nach dem Bericht mehr Fragen als Antworten offen.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
