CrowdStrike

04.03.2026, 10:31 Uhr

CrowdStrike: Zahlen da. Was macht die Aktie?
© BN
Der Zahlenveröffentlichung des US-amerikanischen Cybersicherheitsunternehmens CrowdStrike wurde mit großer Anspannung entgegengesehen, denn nicht immer wusste das Unternehmen in der Vergangenheit mit seinen Berichten zu überzeugen. Dass sich die aktuelle Veröffentlichung vor dem Hintergrund der derzeitigen Marktverwerfungen abspielte, erhöhte die Brisanz der Veranstaltung noch einmal deutlich.
CrowdStrike – Zahlen da. Was macht die Aktie?

CrowdStrike berichtete gestern über das 4. Quartal (entspricht 3-Monatszeitraum zum 31. Januar 2026) des Geschäftsjahres 2026. Der Konzern vermeldete für den Berichtszeitraum einen Umsatz in Höhe von 1,305 Mrd. US-Dollar, nach 1,058 Mrd. US-Dollar im 1. Quartal (entspricht 3-Monatszeitraum zum 31. Januar 2025) des Geschäftsjahres 2025. 

CrowdStrike vermeldete für den aktuellen Berichtszeitraum einen Gewinn (GAAP) in Höhe von 38,691 Mio. US-Dollar (entspricht earnings per share (EPS) in Höhe von 0,15 US-Dollar). Im entsprechenden Vorjahreszeitraum verzeichnete das Unternehmen noch einen Verlust in Höhe von -86,286 Mio. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von -0,35 US-Dollar). Um Sondereffekte bereinigt (non-GAAP) bot sich folgendes Bild: CrowdStrike erzielte einen bereinigten Gewinn in Höhe von 289,113 Mio. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 1,12 US-Dollar), nach einem bereinigten Gewinn in Höhe von 205,305 Mio. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 0,81 US-Dollar) im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der wichtige free cash flow verbesserte sich von 239,837 Mio. US-Dollar im 4. Quartal 2025 auf nunmehr 376,363 Mio. US-Dollar im 4. Quartal 2026.

Prognose für das 1. Quartal des Geschäftsjahres 2027 

Für das laufende 1. Geschäftsquartal 2027 erwartet CrowdStrike einen Umsatz in Höhe von 1,360 Mrd. US-Dollar bis 1,364 Mrd. US-Dollar. Das EPS (non-GAAP) wird in einer Spanne von 1,06 US-Dollar bis 1,07 US-Dollar erwartet. Das Unternehmen wusste mit der Prognose durchaus zu gefallen.

CrowdStrike Aktienchart in der Börsennews Aktienanalyse

Was macht die Aktie?

CrowdStrike  (WKN: A2PK2R | ISIN: US22788C1053 | Ticker-Symbol: 45C) legte in den Tagen vor der Zahlenveröffentlichung zwar zu, doch übergeordnet bewegt sich die Aktie seit November des letzten Jahres in einem Abwärtstrend (grün dargestellt). Innerhalb dieses Abwärtstrends ging es für CrowdStrike zuletzt auf 350 US-Dollar. Die erste Reaktion auf die Zahlen nährt nun die Hoffnung, dass die Aktie die Bodenbildung forcieren kann. Hierzu müsste CrowdStrike  in einem nächsten Schritt die Widerstände bei 400 US-Dollar und 433 US-Dollar überwinden. Hingegen darf es nicht mehr unter die 350 US-Dollar gehen. 

Bn-Redaktion/mt
