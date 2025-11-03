Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche

Allianz – Aktie stolpert vor den Zahlen. Fällt sie auch? 03.11.2025, 11:02 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche: Allianz – Aktie stolpert vor den Zahlen. Fällt sie auch?
© www.allianz.com
Neuer Monat, neues Glück. Der Dax startet in den November. Und der war in der Vergangenheit für die oder andere vorgezogene Jahresendrallye gut. Kommt es auch dieses Mal so? Die Verschnaufpause Ende Oktober erhöht womöglich die Chancen auf einen Zwischenrallye bzw. könnte sogar den Grundstein hierfür gelegt haben.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Allianz 353,60 EUR +1,32 % Tradegate
DAX 24.153,87 PKT +0,75 % Ariva Indikation

Der Monatswechsel bringt es mit sich, dass in den kommenden Tagen eine Vielzahl von wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht wird. Ob des nach wie vor laufenden Shutdowns der US-Behörden bleibt abzuwarten, ob alle US-Daten wie geplant veröffentlicht werden oder ob es Verzögerungen geben wird. Im Übrigen ist der aktuell laufende Shutdown auf dem besten Weg, den bisherigen Rekord zu brechen. Wenige Tage fehlen hierzu zu. Da aber keine Einigung in Sicht ist, stehen die Chancen auf einen neuen Rekord „recht gut“. 

Kommen wir auf den Dax zurück. Im frühen Montagshandel präsentiert sich der Index behauptet und startet robust in die Woche bzw. in den neuen Monat und kämpft sich zur Stunde wieder über die 24.000er Marke zurück. Die Rückeroberung dieser eminent wichtigen Marke ist ein wichtiger Meilenstein, so sich der Dax nun oberhalb von 24.000 Punkten festsetzen kann. Die Allianz-Aktie lässt in diesen Tagen hingegen Aufwärtsmomentum vermissen und stolpert eher durch das Handelsgeschehen.

Allianz – Aktie stolpert vor den Zahlen. Fällt sie auch?

Die Allianz-Aktie (WKN: 840400 | ISIN: DE0008404005 | Ticker-Symbol: ALV) kommt derzeit nicht in Fahrt. Die Aktie hält sich aber noch immer oberhalb ihrer 200-Tage-Linie und oberhalb ihrer zentralen Unterstützungszone 340 Euro / 334 Euro. Das war es im Prinzip aber schon an guten Nachrichten. 

Allianz Aktie

Das Doppeltop im Bereich von 380 Euro hat noch nichts von seinem „Schrecken“ verloren. Zudem scheint die wichtige Marke von 360 Euro in der aktuellen Phase unerreichbar zu sein. Am 14. November veröffentlicht der Versicherungskonzern die Finanzergebnisse für das 3. Quartal. Diese sollten tunlichst positiv ausfallen. Aus charttechnischer Sicht würde die Rückeroberung der 360 Euro der Aktie weiteren Schwung geben. Ein Rücksetzer unter die 334 Euro würde hingegen eine Neubewertung der Lage notwendig machen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Berenberg bestätigten unlängst ihr Votum „buy“ für die Allianz-Aktie. Das Kursziel sehen sie unverändert bei sportlichen 431 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
GU1RQ0
Ask: 1,74
Hebel: 20
mit starkem Hebel
GJ2LPW
Ask: 8,25
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GU1RQ0 GJ2LPW. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 IW-Umfrage: Personalabbau in jedem dritten Betrieb geplant Hauptdiskussion
2 Neue Funktion:: Mehrere Watchlists anlegen Hauptdiskussion
3 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Talfahrt nach Trumps China-Drohungen Hauptdiskussion
4 Trump ändert Zollpläne für Lastwagen Hauptdiskussion
5 Ottobock geht an die Börse - Preisspanne bekanntgegeben Hauptdiskussion
6 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
7 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Trotz Prognosekürzung dreht die Stimmung bei Aixtron plötzlich

Gestern 17:58 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Cloud-Erfolg bringt SAP nicht auf Kurs – Aktie bleibt im …

Gestern 17:04 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Kommt nun die Bruchlandung? Nokia nach Höhenflug massiv unter …

Gestern 8:53 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Paukenschlag durch Novo Nordisk: Dänen ärgern Pfizer mit Metsera-…

Gestern 8:49 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax taumelt ins Wochenende: Deutsche Telekom – Jetzt wird es …

Samstag 9:21 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Meta Platforms nach dem Zahlendebakel: Das sind die Kursziele

Samstag 9:00 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Spannung im Quantenmarkt, Anleger setzen auf neue Impulse bei D …

Freitag 18:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Führungswechsel und Milliardenübernahme erschüttern die …

Freitag 17:38 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer