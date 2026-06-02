US Auftrag treibt Drohnenabwehr Aktie

DroneShield Aktie steigt Neuer Millionenvertrag mit US Taskforce 02.06.2026, 18:22 Uhr Jetzt kommentieren: 0

US Auftrag treibt Drohnenabwehr Aktie: DroneShield Aktie steigt Neuer Millionenvertrag mit US Taskforce
© Symbolbild von Droneshiel
Die DroneShield Aktie legt zu. Der australische Spezialist für Drohnenabwehr hat in den USA einen weiteren bedeutenden Auftrag erhalten. Der Vertrag mit einer US Taskforce hat ein mögliches Volumen von bis zu 24,9 Millionen AUD und soll bereits 2026 und 2027 zu Lieferungen und Umsätzen führen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
DroneShield 1,962 EUR +1,47 % Lang & Schwarz
HENSOLDT 80,44 EUR -4,24 % Tradegate
RTX Corporation Reg Shs 149,08 EUR -1,14 % Lang & Schwarz

DroneShield gewinnt wichtigen US Auftrag

DroneShield meldet einen weiteren Erfolg auf dem wichtigen US Markt. Das Unternehmen hat einen Vertrag mit einer US Taskforce abgeschlossen der ein Volumen von bis zu 24,9 Millionen AUD erreichen kann. Für den Spezialisten für Drohnenabwehr ist das ein klares Signal dass die Nachfrage nach Schutzsystemen gegen unbemannte Flugobjekte weiter steigt. Die Systeme von DroneShield kommen dort zum Einsatz wo Drohnen als Sicherheitsrisiko erkannt abgewehrt oder neutralisiert werden müssen. Das betrifft militärische Anwendungen kritische Infrastruktur und öffentliche Sicherheit.

US Expansion nimmt Fahrt auf

Für Anleger ist besonders wichtig dass der Auftrag nicht nur ein strategisches Signal ist sondern auch zeitnah Umsatz bringen soll. Lieferungen und Erlöse sind bereits für 2026 und 2027 vorgesehen. Damit verbessert sich die Sichtbarkeit der künftigen Geschäftsentwicklung.

Der US Markt gilt im Bereich Verteidigung und Sicherheit als besonders attraktiv. Hohe Budgets wachsender Bedarf an Drohnenabwehr und zunehmende geopolitische Spannungen schaffen ein günstiges Umfeld für Anbieter entsprechender Technologien.

Branche bleibt im Fokus

Drohnenabwehr entwickelt sich zu einem wichtigen Zukunftsmarkt. Die zunehmende Nutzung kleiner günstiger Drohnen verändert militärische und zivile Sicherheitskonzepte. Unternehmen wie DroneShield profitieren davon dass Behörden und Streitkräfte schneller in entsprechende Schutzlösungen investieren.

Im weiteren Branchenumfeld stehen auch RTX und Hensoldt im Blick wenn Investoren Verteidigungstechnologie und Sensorik bewerten. DroneShield bleibt dabei als spezialisierter Anbieter besonders stark auf das Thema Drohnenabwehr ausgerichtet. Der neue US Auftrag ist ein wichtiger Meilenstein für DroneShield. Das mögliche Volumen von bis zu 24,9 Millionen AUD stärkt die Wachstumsfantasie und unterstreicht die Bedeutung der US Expansion. Für die Aktie ist die Nachricht positiv. Entscheidend bleibt nun ob das Unternehmen den Auftrag erfolgreich umsetzt und daraus weitere Großaufträge ableiten kann.

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
MR0V89
Ask: 1,68
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MR0V89. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 IRW-News: Uranium One Mining Corp.: Uranium One Mining Corp. gibt Abschluss einer Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung bekannt und erzielt damit einen Bruttoerlös von rund 3.008.401 $ Hauptdiskussion
2 Bericht: Weiterer Rekord bei Einbürgerungen Hauptdiskussion
3 ROUNDUP/Libanon: Israel greift weiter Gesundheitseinrichtungen an Hauptdiskussion
4 Zuständiger SPD-Politiker gegen Verlängerung des Tankrabatts Hauptdiskussion
5 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
6 EQS-News: Diginex veröffentlicht Update zur strategischen KI-Transformation – der Übernahme von Resulticks im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar mit starkem EBITDA-Profil von 46 bis 50 Millionen US-Dollar sowie Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Digitaler Zukauf in Irland: Siemens Energy Aktie schwächelt trotz…

18:34 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Infineon-Aktie bricht alle Rekorde: Beginnt jetzt die Ära als …

13:31 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Atos-Aktie bricht plötzlich aus: Startet jetzt die große …

12:58 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Bayer-Aktie stürzt 5% ab: Schwindet die Hoffnung auf eine Glyphosat…

12:38 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

SAP im Aufwind: Diese Entwicklung sorgt für Hoffnung

11:29 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

DHL Group mit fulminantem Ausbruch: Wie weit trägt das frische …

11:26 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gerresheimer: APAS ermittelt – droht der nächste Skandal?

11:12 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Thyssenkrupp: IG Metall macht jetzt Druck

10:59 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer