DHL Group mit fulminantem Ausbruch

Wie weit trägt das frische Kaufsignal? 02.06.2026, 11:26 Uhr Jetzt kommentieren: 0

DHL Group mit fulminantem Ausbruch: Wie weit trägt das frische Kaufsignal?
© 2026 DHL Group / DHL Boeing 777 und Formul 1 Cargo
Während der Dax noch nach Aufwärtsmomentum ringt und nicht zuletzt von der geopolitischen Gemengelage in Schach gehalten wird, macht eine Dax-Aktie bereits von sich reden – die DHL-Group. Die Aktie des Logistikkonzerns hat zu einem fulminanten Ausbruch angesetzt. Wie weit trägt das frische Kaufsignal die Aktie?
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DHL Group 53,01 EUR +2,59 % Baader Bank

DHL Group mit fulminantem Ausbruch - Wie weit trägt das frische Kaufsignal?

Unsere letzte Kommentierung zur Aktie der DHL Group (WKN: 555200 | ISIN: DE0005552004 | Ticker-Symbol: DHL) überschrieben wir am 24. Mai an dieser Stelle mit „Aktie nimmt Anlauf. Fliegt jetzt der Deckel?“. Zum damaligen Zeitpunkt nahm die Aktie Schwung auf und setzte den Widerstand um 50 Euro massiv unter Druck. Knapp darüber lag mit dem Widerstand von 51,7 Euro bereits die nächste charttechnische Herausforderung. 

DHL Group Aktienchart

Die Aufgabenstellung war klar definiert: Ein Ausbruch über die 50 Euro / 51,7 Euro musste her, um die Tür in Richtung 60 Euro aufzustoßen. Und dieser Ausbruch ist nunmehr angelaufen. Die 60 Euro stellen dabei das übergeordnete Kursziel des Ausbruchs dar. Auf dem Weg dahin „lauern“ noch untergeordnete Widerstände; so etwa im Bereich von 55 Euro oder 58 Euro. 

Die vom Unternehmen vorgelegten Daten für das 1. Quartal 2026 (wir berichteten im Kommentar vom 02. Mai über das Zahlenwerk) fanden an der Börse großen Anklang und wirken offenkundig noch nach. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Jefferies bestätigten zuletzt ihr Votum „hold“ für die DHL-Aktie. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei 52 Euro. Noch zurückhaltender sind die Analysten von der Schweizer UBS. Sie stufen die Aktie mit „neutral“ ein. Das Kursziel sehen sie aktuell bei lediglich 46 Euro. Aber es gibt auch deutlich optimistischere Einschätzungen: So hoben die Analysten von Deutsche Bank Research ihr Votum für die Aktie zuletzt von „hold“ auf „buy“ an. Das Kursziel passten sie nach oben an und zwar kräftig von 48 Euro auf 56 Euro.

Zusammengefasst

Die DHL-Aktie fliegt innerhalb des Dax immer ein wenig unter dem Radar. Oftmals mangelt es ihr an Dynamik. Insofern überrascht der aktuelle Ausbruch, der mit einer gewissen Vehemenz vorgetragen wird, durchaus. Nun muss es für die Aktie jedoch darum gehen, das Momentum zu nutzen. Die nächsten Kursziele sind klar definiert – 55 Euro und 58 Euro. Übergeordnet kann es auch in Richtung 60 Euro gehen, wie der obere 5-Jahres-Chart verdeutlicht. Unter die 47,5 Euro darf es indes nicht gehen. Anderenfalls würde das Momentum zur Disposition stehen.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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