Hewlett Packard Enterprise mit bärenstarken Zahlen

Aktie zündet Kursturbo und entsagt der Schwerkraft 02.06.2026, 09:25 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Hewlett Packard Enterprise mit bärenstarken Zahlen: Aktie zündet Kursturbo und entsagt der Schwerkraft
© xuefei wang auf Pixabay (Symbolbild)
Hewlett Packard Enterprise (oder kurz HPE) veröffentlichte am gestrigen Montag (01. Juni) die Finanzergebnisse für das 2. Quartal des Fiskaljahres 2026. Nach den exzellenten Dell-Daten wurden die HPE-Zahlen mit großer Spannung und einer gewissen Vorfreude erwartet, schließlich sorgten die in der letzten Woche veröffentlichten Dell-Daten bereits für ein Kursfeuerwerk bei Mitbewerber HPE. Mit den HPE-Daten selbst zündete die Aktie ein weiteres Kursfeuerwerk und entsagte der Schwerkraft bis auf Weiteres.
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Hewlett Packard Enterprise 51,93 EUR -5,53 % Lang & Schwarz

Hewlett Packard Enterprise mit exzellenten Q2-Daten

HPE berichtete über die Entwicklung des 2. Quartals (3-Monats-Zeitraum zum 30. April  2026) des Geschäftsjahres 2026. Das Unternehmen veröffentlichte gegenüber dem 2. Quartal des Geschäftsjahres 2025 einen satten Umsatzanstieg von 40 Prozent und gab den Umsatz im aktuellen Berichtszeitraum mit 10,678 Mrd. US-Dollar an, nach 7,627 Mrd. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal. Das Geschäft mit KI-Servern brummte und verhalf HPE zu diesem starken Umsatzanstieg. 

HPE gab für den aktuellen Berichtszeitraum zudem einen den Aktionären anrechenbaren Gewinn (GAAP) in Höhe von 0,595 Mrd. US-Dollar an. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum wurde noch ein Verlust in Höhe von -1,079 Mrd. US-Dollar ausgewiesen. Das EPS (earnings per share) wurde im aktuellen Berichtszeitraum entsprechend mit 0,44 US-Dollar angegeben, nach -0,82 US-Dollar im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Um Sondereffekte bereinigt (non-GAAP) veröffentlichte Hewlett Packard Enterprise einen Gewinn in Höhe von 1,107 Mrd. US-Dollar, nach einem Gewinn in Höhe von 0,516 Mrd. US-Dollar im 2. Quartal des Fiskaljahres 2025. Auch hier der Blick auf das EPS: Das EPS (non-GAAP) lag somit bei 0,79 US-Dollar, nach 0,38 US-Dollar im 2. Quartal des Fiskaljahres 2025. Der wichtige free cash flow wurde mit +0,915 Mrd. US-Dollar vermeldet, nach -847 Mio. US-Dollar im 2. Quartal 2025.

Hewlett Packard Enterprise Aktienchart in der Börsennews Aktienanalyse

Starker Ausblick auf das 3. Quartal

Die starke Entwicklung der Netzwerksparte sowie im Bereich „Cloud und KI“ veranlasste HPE auch zu einer starken Prognose für das laufende 3. Quartal. HPE erwartet einen Umsatz in einer Spanne von 11,5 Mrd. US-Dollar bis 12,1 Mrd. US-Dollar. Das EPS (non-GAAP) soll zwischen 0,88 US-Dollar und 0,93 US-Dollar betragen.

Aktie entsagt der Schwerkraft

Hewlett Packard Enterprise WKN: A140KD | ISIN: US42824C1099 | Ticker-Symbol: 2HP) legte in einer ersten Reaktion auf die Zahlen kräftig zu. Nach dem Kursfeuerwerk, das nach den Dell-Daten zu beobachten war, kommt die Vehemenz des aktuellen Kursanstiegs durchaus überraschend. Der Weg auf der Oberseite ist frei. Die Bewegung ist allerdings massiv überkauft, sodass die Aktie jederzeit von Gewinnmitnahmen erfasst werden könnte. Und diese könnten aufgrund der potenziellen Fallhöhe durchaus ruppig ausfallen.

Bn-Redaktion/mt
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