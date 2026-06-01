Anzeige
++++++ Kuriose Unterbewertung?: Warum UraniumX der nächste große Star im legendären Athabasca-Becken werden könnte ++++++
Nordex nach dem Abverkauf

Ist die Aktie reif für das Comeback? 01.06.2026, 13:05 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Nordex nach dem Abverkauf: Ist die Aktie reif für das Comeback?
© Foto von Karsten Würth auf Unsplash
Ende April / Anfang Mai scheiterte die Nordex-Aktie mit diversen Versuchen, den markanten Kursbereich um 50 Euro zu überwinden. Dabei gab es durchaus vielversprechende Ansätze und Versuche, doch keiner erlangte Relevanz. Und so kam es, wie es kommen musste. Gewinnmitnahmen setzten ein und die Aktie geriet mächtig unter Druck.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Nordex 42,66 EUR +3,32 % Baader Bank

Dass das Einsetzen der Top-Bildung mit der Veröffentlichung der Zahlen für das 1. Quartal 2026 zusammenfiel, ist kein Zufall. Die Zahlen fielen exzellent aus, aber nach der ausgedehnten Kursrallye war die Luft offenkundig raus. Die letzten Tage und Wochen waren von einer ausgeprägten Korrektur dominiert. 

Nordex – Ist die Aktie reif für das Comeback?

Mit Blick auf den unteren Chart drängt sich zwangsläufig die Frage auf: Hat die Aktie (WKN: A0D655 | ISIN: DE000A0D6554 | Ticker-Symbol: NDX1) des deutschen Windkraftanlagenbauers womöglich bereits den Korrekturboden erreicht?

Nordex Aktienchart

Nachdem die wichtigen Unterstützungen von 47 Euro und 43,8 Euro unterschritten wurden, richteten sich die Blicke des Marktes auf den eminent wichtigen Kursbereich von 40 Euro. Diese Unterstützung hatte bereits eine gewisse Bedeutung, die nun aber durch den kürzlich erfolgten Test noch einmal größer wurde. Die Chance, dass die 40 Euro den Korrekturboden darstellen, ist durchaus vorhanden. Um dieses Szenario jedoch zu forcieren, muss die Nordex-Aktie rasch über die 43,8 Euro und 47 Euro zurückkehren. Sollte es hingegen doch noch unter die 40 Euro gehen, muss mit einer Ausdehnung der Bewegung auf 35 Euro gerechnet werden. Gleichzeitig wäre das Thema Bodenbildung auf dem Niveau von 40 Euro vom Tisch. 

Unter fundamentalen Aspekten macht die Aktie unverändert von sich reden. So wurde zuletzt ein Auftragseingang über 110 MW aus der Türkei vermeldet. Kurz zuvor gab es aus Deutschland neue Aufträge über 82 MW. 

Kurzum

Die Korrektur ist noch nicht abgeschlossen. Eine Rückkehr über die 43,8 Euro wäre ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Um die Bodenbildung nicht zu gefährden, sollten Rücksetzer deutlich unter die 40 Euro tunlichst ausbleiben.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Deutsche Bank Research bleiben hinsichtlich der Nordex-Aktie überaus optimistisch. Sie bestätigten ihr Votum „buy“. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei 59 Euro. Deutlich zurückhaltender ist man hingegen bei der RBC. Das Votum für die Aktie lautet hier „underperform“ und das Kursziel 38 Euro.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
MR0LHS
Ask: 2,41
Hebel: 19
mit starkem Hebel
MN43NA
Ask: 6,01
Hebel: 7
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MR0LHS MN43NA. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 IRW-News: Uranium One Mining Corp.: Uranium One Mining Corp. gibt Abschluss einer Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung bekannt und erzielt damit einen Bruttoerlös von rund 3.008.401 $ Hauptdiskussion
2 Bericht: Weiterer Rekord bei Einbürgerungen Hauptdiskussion
3 ROUNDUP/Libanon: Israel greift weiter Gesundheitseinrichtungen an Hauptdiskussion
4 Zuständiger SPD-Politiker gegen Verlängerung des Tankrabatts Hauptdiskussion
5 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
6 EQS-News: Diginex veröffentlicht Update zur strategischen KI-Transformation – der Übernahme von Resulticks im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar mit starkem EBITDA-Profil von 46 bis 50 Millionen US-Dollar sowie Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Bahnt sich eine neue Rallye bei den Ölpreisen an? BP – Aktie …

14:40 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

US Risiko belastet Autobauer: Mercedes Aktie dreht ins Plus trotz …

13:41 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Übernahmefantasie bei easyJet: easyJet Aktie springt zweistellig an…

12:36 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Robotaxi Test in München: Uber Aktie in Grün Fahrdienstevermittler…

12:16 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax – Das bringt die neue Handelswoche: Infineon – Aktie …

11:25 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

E.ON: BMW-Flotte testet Stromnetz der Zukunft

Gestern 13:54 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

TUI vor Kurssprung? Investoren blicken auf neue Signale

Gestern 13:38 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gold beendet Handelswoche mit Knall: Barrick Mining – Ist diese …

Gestern 10:30 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer