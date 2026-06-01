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Dax – Das bringt die neue Handelswoche

Infineon – Aktie erklimmt immer neue Höhen. Droht der Absturz? 01.06.2026, 11:25 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax – Das bringt die neue Handelswoche: Infineon – Aktie erklimmt immer neue Höhen. Droht der Absturz?
© Amol Sharma auf Pixabay (Symbolbild)
Nach dem etwas schwächeren Wochenausklang ist der Dax deutlich sichtbar um einen robusten Start in die neue Handelswoche und damit gleichzeitig in den neuen Börsenmonat bemüht – oberste Priorität hat zunächst der Verbleib oberhalb von 25.000 Punkten.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Infineon Technologies 83,55 EUR +2,13 % Quotrix Düsseldorf
DAX 25.200,73 PKT +0,61 % Ariva Indikation

Was erwartet den Dax in der neuen Handelswoche? In erster Linie werden zahlreiche – zum Teil eminent wichtige – Konjunkturdaten ihren Weg in die Öffentlichkeit finden. Zwei Highlights gilt es dabei herauszustellen: Am Mittwoch (03. Juni) wird das Beige Book der Fed veröffentlicht, also der Konjunkturbericht der US-Notenbank. Am Freitag (05. Juni) werden die eminent wichtigen US-Arbeitsmarktdaten für Mai erwartet. Dabei gilt es einmal mehr, nicht nur auf die Zahl der neugeschaffenen Stellen zu achten, sondern auch auf die Entwicklung der Stundenlöhne als wichtigen Inflationsindikator. 

Kurzum. Die angelaufene Handelswoche hat das Potenzial, die Aktienmärkte in die eine oder aber in die andere Richtung zu bewegen. Für den Dax muss es aus charttechnischer Sicht zunächst darum gehen, die 25.000 Punkte zu verteidigen und sich so langsam in Richtung Allzeit-Hoch bei 25.508 Punkten zu orientieren. Es gilt, eine Top-Formation zu verhindern, insofern muss der Dax auch über kurz oder lang über die 25.508 Punkte. 

Infineon – Aktie erklimmt immer neue Höhen. Droht der Absturz?

So langsam gehen hinsichtlich der Kursentwicklung der Infineon-Aktie (WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker-Symbol: IFX) die Superlative aus. Die Aktie wird getragen von einer breiten Erholung im Halbleitersegment und einer gehörigen Portion KI-Spekulation. 

Noch Anfang April notierte Infineon im Bereich von 40 Euro und schien einer Ausdehnung der damaligen Korrektur näher zu sein als einer Aufwärtsbewegung. Doch dann kam die brachiale Wende. 

Infineon Aktienchart

Nicht zuletzt die Anfang Mai veröffentlichten Quartalszahlen gaben der Aktie einen weiteren Schub. Mit aktuell 83 Euro notiert Infineon auf einem neuen Verlaufshoch. Angesichts des exponierten Kursniveaus und damit verbunden einer beachtlichen Fallhöhe ist Vorsicht geboten. Gewinnmitnahmen könnten jederzeit einsetzen und die Aktie in eine Korrektur zwingen. Wichtige Unterstützungen liegen bei 65 Euro und 60 Euro und damit deutlich unterhalb der aktuellen Niveaus. Auf der Oberseite ist der Weg frei. Ein Durchmarsch in Richtung 100 Euro ist nicht auszuschließen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Deutsche Bank Research bestätigten ihr Votum „buy“ für die Aktie. Das Kursziel passten sie von 70 Euro auf 90 Euro an.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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