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Robotaxi Test in München

Uber Aktie in Grün Fahrdienstevermittler testet Robotaxis mit Autobrains 01.06.2026, 12:16 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Robotaxi Test in München: Uber Aktie in Grün Fahrdienstevermittler testet Robotaxis mit Autobrains
© Bild von Viktor Avdeev auf Unsplash.com
Die Uber Aktie zeigte sich in Grün. Der Fahrdienstevermittler startet gemeinsam mit dem israelischen KI Unternehmen Autobrains ein Robotaxi Programm in München. In der bayerischen Landeshauptstadt soll eine Flotte autonomer Fahrzeuge der Stufe 4 aufgebaut werden.
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Uber setzt auf Robotaxis in München

Uber treibt seine Pläne für autonomes Fahren weiter voran. Gemeinsam mit Autobrains will der Konzern in München ein Robotaxi Programm starten. Geplant ist eine Flotte autonomer Fahrzeuge die ohne ständige Fahreraufmerksamkeit unterwegs sein kann.

Bei Fahrzeugen der Stufe 4 übernimmt das System die Fahraufgabe in definierten Bereichen vollständig. Passagiere könnten während der Fahrt schlafen arbeiten oder Filme ansehen. Damit rückt eine Mobilitätsform näher die den klassischen Fahrdienst langfristig verändern könnte.

München wird zum Testfeld

Die Wahl Münchens ist strategisch interessant. Die Stadt gilt als wichtiger Technologie und Mobilitätsstandort und bietet ein anspruchsvolles urbanes Umfeld. Für autonome Fahrzeuge sind genau solche Bedingungen entscheidend weil Verkehrsdichte Kreuzungen Radfahrer und Fußgänger hohe Anforderungen an die Systeme stellen.

Für Uber ist der Test ein Signal an Anleger dass das Unternehmen nicht nur auf klassische Fahrdienste setzt sondern auch neue Mobilitätsmodelle vorbereitet. Robotaxis könnten langfristig Kosten senken weil der Fahrer als größter Kostenfaktor entfällt.

Autobrains liefert KI Technologie

Autobrains bringt die Technologie für autonomes Fahren in die Kooperation ein. Das Unternehmen arbeitet an KI Systemen die Fahrzeuge bei der Wahrnehmung der Umgebung und bei Fahrentscheidungen unterstützen sollen.

Für Uber ist die Partnerschaft ein weiterer Baustein um im Zukunftsmarkt Robotaxis präsent zu bleiben. Der Konzern muss dabei zeigen dass autonome Mobilität nicht nur technisch möglich sondern auch sicher regulierbar und wirtschaftlich tragfähig ist. Die Robotaxi Pläne in München liefern der Uber Aktie einen positiven Impuls. Die Kooperation mit Autobrains zeigt dass der Konzern weiter an der Zukunft des Fahrdienstmarktes arbeitet. Kurzfristig bleibt der finanzielle Effekt begrenzt. Langfristig könnten autonome Fahrzeuge jedoch das Geschäftsmodell deutlich verändern wenn Technik Regulierung und Akzeptanz zusammenpassen.

Bn-Redaktion/jh
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