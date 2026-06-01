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Milliarden aus Rumänien

Warum Rheinmetall trotzdem abstürzt 01.06.2026, 15:35 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Milliarden aus Rumänien: Warum Rheinmetall trotzdem abstürzt
© AR/ChatGPT
Die Rheinmetall-Aktie gehört am Montag zu den schwächsten Werten im DAX. Dabei hat der Rüstungskonzern gerade einen milliardenschweren Großauftrag aus Rumänien erhalten. An der Börse überwogen dennoch die Gewinnmitnahmen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Rheinmetall 1.211,50 EUR -6,12 % Quotrix Düsseldorf
SAP 168,26 EUR +7,73 % Tradegate
Siemens 272,70 EUR +1,38 % L&S Exchange
Allianz 374,70 EUR -1,64 % L&S Exchange
DAX 25.026,38 PKT -0,09 % Ariva Indikation

 

Rheinmetall-Aktie deutlich im Minus

Die Aktie von Rheinmetall notiert aktuell bei 1.250,20 Euro und damit 3,34 Prozent unter dem Schlusskurs des Vortages von 1.293,40 Euro. Mit diesem Rückgang landet das Papier lediglich auf Rang 40 im DAX und entwickelt sich deutlich schlechter als der deutsche Leitindex, der gleichzeitig um 0,33 Prozent zulegt.

Das Handelsvolumen liegt bislang bei 99.849 Aktien. Am vorherigen Handelstag waren noch 451.188 Wertpapiere umgesetzt worden. Nach mehreren starken Börsentagen gerät die Aktie damit zunächst wieder unter Druck.

Milliardenauftrag aus Rumänien

Zeitgleich konnte Rheinmetall einen der größten Rüstungsaufträge der vergangenen Monate verbuchen. Das rumänische Verteidigungsministerium hat mehrere Verträge mit dem Konzern und seinen Tochtergesellschaften im Gesamtwert von 4,768 Milliarden Euro abgeschlossen.

Im Mittelpunkt steht eine Rahmenvereinbarung über die Lieferung von 298 Schützenpanzern des Typs Lynx KF41 sowie weiterer Fahrzeugvarianten. Allein dieses Paket hat ein Volumen von 3,337 Milliarden Euro. Die Finanzierung erfolgt über das europäische Sicherheitsprogramm SAFE.

Flugabwehr und Munition bestellt

Zusätzlich bestellt Rumänien moderne Flugabwehrsysteme. Dazu gehören sieben Skynex-Systeme, zwei Skyranger-35-Systeme sowie zwei Millenium-Nahbereichsverteidigungssysteme. Das Auftragsvolumen beläuft sich auf weitere 980 Millionen Euro.

Darüber hinaus umfasst die Vereinbarung die Lieferung von 401.760 Schuss 35-Millimeter-AHEAD-Munition. Der entsprechende Vertrag hat einen Wert von 450 Millionen Euro. Die Systeme sollen insbesondere zur Abwehr von Drohnen und anderen Luftzielen eingesetzt werden.

Aktie bleibt unter Rekordhoch

Trotz der positiven Nachrichten bleibt die Rheinmetall-Aktie deutlich unter ihrem Rekordniveau. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 1.988,13 Euro. Aktuell notiert das Papier damit 37,12 Prozent unter diesem Höchststand. Das 52-Wochen-Tief wurde bei 1.099,20 Euro markiert.

Mit einer Börsenbewertung von 60,20 Milliarden Euro gehört Rheinmetall dennoch zu den Schwergewichten im DAX. Der Konzern belegt bei der Indexgewichtung Platz acht und kommt auf einen Anteil von 2,83 Prozent. Vor Rheinmetall liegen unter anderem SAP, Siemens und Allianz.

Bn-Redaktion/ar
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