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Bahnt sich eine neue Rallye bei den Ölpreisen an?

BP – Aktie stabilisiert. Neue Aufwärtsbewegung könnte jetzt starten 01.06.2026, 14:40 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Bahnt sich eine neue Rallye bei den Ölpreisen an? BP – Aktie stabilisiert. Neue Aufwärtsbewegung könnte jetzt starten
© Alec Adriano auf Pexels (Symbolbild)
Kommt ein Abkommen zwischen den USA und dem Iran? Oder nicht? Der Ölmarkt korrigierte in Erwartung eines baldigen Abkommens zuletzt deutlich. Brent Öl und WTI kamen zurück. Auch die Aktienkurse der Ölproduzenten zeigten sich beeindruckt.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
BP 6,105 EUR +2,21 % Lang & Schwarz

Doch noch immer lässt der von Trump so oft beschworene „Deal“ auf sich warten. Statt die Verhandlungen voranzubringen, setzten die Kriegsparteien immer wieder auf Nadelstiche und kleinere Scharmützel. Das sprichwörtliche Spiel mit dem Feuer läuft unverändert. 

Da auch über das Wochenende belastbare Fortschritte hinsichtlich eines Abkommens ausblieben, herrscht am Ölmarkt zu Wochenbeginn wieder Kaufstimmung. Nach der knackigen Korrektur sind die Ölpreise reif für eine Gegenbewegung. Neue Hochs sollte man derweil nicht erwarten – es sei denn, es kommt erneut zu einem Flächenbrand in der Region.

Kurzum. Es bleibt dabei. Die Lage ist brisant und hochexplosiv. Ein Abkommen lässt weiter auf sich warten. Die Zweifel an der Strategie Trumps bleiben. Für den Iran geht es aktuell offenkundig nur darum, Zeit zu gewinnen. Geduld ist und bleibt eine gefragte Tugend. Wie viel der US-Präsident davon noch hat, ist die große Frage. 

BP Aktienchart

BP – Aktie stabilisiert. Neue Aufwärtsbewegung könnte jetzt starten 

In der letzten Kommentierung zur BP-Aktie (WKN: 850517 | ISIN: GB0007980591 | Ticker-Symbol: BPE5) am 23. Mai thematisierten wir an dieser Stelle noch die Formation eines fallenden Dreiecks (orange dargestellt). Die Formationen werden nicht selten über die Unterseite aufgelöst. Und so kam es auch im Falle von BP. Die Aktie setzt unter die wichtige Unterstützung von 5,3 GBP. Damit eröffnete sich der Aktie weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 5,0 GBP. 

Der Wochenbeginn stand zunächst aber im Zeichen einer Stabilisierung. Zu einem Test der 5,0 GBP kam es bislang noch nicht. Stattdessen könnte die Aktie nun mit einem beherzten Sprung über die 5,3 GBP das Verkaufssignal wieder neutralisieren und so für Entlastung sorgen.

Fazit

Noch ist das Korrekturszenario nicht vom Tisch. Die BP-Aktie hat nun aber die Chance, die Lage zu stabilisieren. Vor diesem Hintergrund ist eine Rückkehr über die 5,3 GBP eminent wichtig. Sollte es hingegen zu einem Rücksetzer unter die 5,0 GBP kommen, muss die Lage neu bewertet werden.   

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Jefferies bestätigten kürzlich ihr Votum „hold“ für die Aktie und das Kursziel von 650 Pence.

Bn-Redaktion/mt
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