Kippen die Ölpreise nun nach unten?

BP – Aktie dreht ab. Die nächsten Kursziele 23.05.2026, 09:18 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Kippen die Ölpreise nun nach unten? BP – Aktie dreht ab. Die nächsten Kursziele
© Bild: istockphoto.com/pablorebo1984
Auch die letzte Handelswoche brachte keine nachhaltige Entspannung im Nahen und Mittleren Osten. Ganz im Gegenteil. Die Situation ist festgefahren. Der von Trump bereits des Öfteren beschworene „Deal“ scheint unverändert weit entfernt zu sein. Stattdessen plagen die Finanzmärkte altbekannte Sorgen. Die anhaltende Beeinträchtigung der Schifffahrt durch die Straße von Hormus hält die Ölpreise hoch und damit die Anleiherenditen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
BP 6,342 EUR -0,35 % Lang & Schwarz
Öl (Brent) 99,92 USD -4,00 % ARIVA Indikation Rohstoffe

Die Sorge vor sinkenden Öl-Lagerbeständen bekam durch die aktuellen US-Lagerbestandsdaten starken Auftrieb. Der Rückgang von 7,9 Mio. Barrel auf 445 Mio. Barrel bedeutet, dass die Bestände in der Woche zum 15. Mai bereits 2 Prozent unter dem saisonalen 5-Jahres-Durchschnitt lagen. Den Lagerbestandsdaten dürfte auch in den nächsten Wochen bzw. Veröffentlichungen eine große Bedeutung zukommen.

Kurzum. Die Ölpreise konsolidierten zuletzt auf einem extrem hohen Niveau. So notiert Brent Öl noch immer deutlich oberhalb von 100 US-Dollar und scheint jederzeit in der Lage zu sein, das Momentum wieder anzukurbeln. Eine Bewegung über den markanten Widerstandsbereich 110 US-Dollar / 115 US-Dollar würde die Preisrallye bei Brent Öl wieder ankurbeln und womöglich eskalieren lassen.

Dennoch ist am Ölmarkt eine gewisse Vorsicht und Zurückhaltung zu beobachten. Ein nicht unerheblicher Teil der Aktien von Ölproduzenten und Ölfelddienstleistern ist in eine Konsolidierung bzw. Korrektur eingetreten. Die Aktien von BP machen da keine Ausnahme.

Chartanalyse zur BP-Aktie

BP – Aktie dreht ab. Die nächsten Kursziele

Die BP-Aktie (WKN: 850517 | ISIN: GB0007980591 | Ticker-Symbol: BPE5) befindet sich seit  Ende März innerhalb einer Konsolidierung. Damals bildete die Aktie im Bereich von 6,1 GBP ein Verlaufshoch aus.

In den letzten Wochen ging es für die BP-Aktie tendenziell nach unten. Dabei bildete sich im  Chart die Formation eines fallenden Dreiecks (orange) aus. Diese Formationen sind unter bullischen Aspekten nicht sonderlich gern gesehen, werden sie doch nicht selten über die Unterseite – in diesem Fall ist es der Kursbereich von 5,3 GBP – aufgelöst. Insofern gilt: Ein Rücksetzer unter die 5,3 GBP würde eine Neubewertung notwendig machen. Hingegen muss die BP-Aktie über die 6,1 GBP, um die Rallye wieder zu reaktivieren.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Jefferies stufen die Aktie mit „hold“ ein. Das Kursziel sehen sie dennoch bei 650 Pence. Die Analysten der Schweizer UBS bestätigten hingegen ihr Votum „buy“. Das Kursziel setzen sie Schweizer unverändert bei 700 Pence an.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
VU4WCT
Ask: 0,95
Hebel: 6
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VU4WCT. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP/Libanon: Israel greift weiter Gesundheitseinrichtungen an Hauptdiskussion
2 Zuständiger SPD-Politiker gegen Verlängerung des Tankrabatts Hauptdiskussion
3 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
4 EQS-News: Diginex veröffentlicht Update zur strategischen KI-Transformation – der Übernahme von Resulticks im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar mit starkem EBITDA-Profil von 46 bis 50 Millionen US-Dollar sowie Hauptdiskussion
5 BYD investiert Milliarden: Europa-Offensive startet jetzt Hauptdiskussion
6 Biontech kehrt zu seinen Wurzeln zurück Hauptdiskussion
7 Trump: Geplanter Angriff auf Iran gestoppt Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Dax rettet sich ins Wochenende: Allianz macht enorm Dampf – die …

9:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Pfingsten und Hormus: Kommt jetzt der nächste Öl-Schock?

Gestern 20:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Waffen und Milliarden: Wird Rheinmetall zu mächtig?

Gestern 19:47 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Trumpf im KI-Rennen: Warum jetzt ganz neue Topjobs entstehen

Gestern 17:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

WM-Fantasie treibt Sportartikelwerte an: PUMA-Aktie mit Rallye vor …

Gestern 15:11 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Luxusbranche unter Druck: Richemont verliert nach Zahlen an …

Gestern 15:01 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nach Zahlen und KI-Fantasie rückt Zoom wieder ins Rampenlicht: Zoom…

Gestern 13:07 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax vor turbulentem Wochenausklang: Bayer – Das wird jetzt für …

Gestern 12:18 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer