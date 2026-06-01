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Nvidia Schock

Windows PC greift Apple an 01.06.2026, 17:17 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Nvidia Schock: Windows PC greift Apple an
© Bild: iStock.com/Jean-Luc Ichard
Microsoft und Nvidia wollen Windows Rechner mit Nvidia Chips als Hauptprozessor auf die nächste Stufe heben. Die neue Geräteklasse soll Apples MacBook Vorsprung bei Leistung und Effizienz angreifen. Für Anleger rückt damit ein weiterer Wachstumsmarkt rund um KI Chips, CPUs, Cloud und Rechenzentren in den Fokus.
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Neue PC Offensive

Nvidia und Microsoft bereiten einem Medienbericht zufolge die Präsentation erster Windows PCs vor, die Nvidia Chips als Hauptprozessor nutzen. Die Vorstellung soll auf der Computex Messe in Taiwan und der Build Entwicklerkonferenz in San Francisco erfolgen. Nvidia sprach in einem X Beitrag von einer "neuen Ära des PCs". Erwartet werden Geräte der Microsoft Surface Marke sowie Modelle von Dell.

Apple unter Druck

Microsofts frühere Bemühungen, auf akkuschonendere Chips umzusteigen, hatten bisher keinen großen Verkaufsboom ausgelöst. Der direkte Vergleich mit Apple bleibt entscheidend, weil der iPhone Konzern mit eigenen M Chips lange Vorteile bei Leistung und Effizienz hatte. Im März stellte Apple aktualisierte MacBooks mit den neuesten M5 Chips vor. Nvidia arbeitet bereits seit 2023 an CPUs für Windows auf Basis von Arm Technologie.

RTX Spark als Signal

Mit dem ARM Chip RTX Spark wollen Nvidia und Microsoft ein neues PC Segment für persönliche KI Agenten schaffen. Nvidia Chef Jensen Huang formuliert den Anspruch deutlich: "Der PC wird neu erfunden". Weiter sagte er: „Vierzig Jahre lang haben Sie Apps gestartet. Klicken. Tippen. Mit RTX Spark und Microsoft Windows fragen Sie – und der PC erledigt die Arbeit." Erste Geräte von ASUS, Dell, HP, Lenovo und MSI sollen im Herbst folgen.

Surface Laptop Ultra

Microsoft hat mit dem Surface Laptop Ultra bereits ein konkretes RTX Spark Notebook angekündigt. Es soll für Aufgaben konzipiert, die mit einem Standard-Laptop nicht bewältigt werden können und richtet sich an Nutzer mit hohen Anforderungen an KI, Video und 3D. Nvidia nennt 4K KI Videos, 12 K Videos, 3D Szenen mit über 90 Gigabyte, lokale LLMs und AAA Spiele in 1440p mit über 100 Bildern pro Sekunde. Das Gerät ist dünner als 18 Millimeter, wiegt weniger als zwei Kilogramm und soll bis zu 2,5 Mal mehr Wärme ableiten als ein Surface Laptop 7.

KI Geschäft treibt Nvidia

Für die Nvidia Aktie bleibt Microsoft ein zentraler Wachstumstreiber. Mehr als die Hälfte des Umsatzes entfällt auf drei Kunden, deren Anteile bei 21 Prozent, 17 Prozent und 16 Prozent liegen. Das Segment Compute and Networking legte im Quartal um 88 Prozent zu. KI Hyperscaler wie Amazon, Google, Meta und Microsoft machten knapp die Hälfte des Gesamtumsatzes aus. Zugleich will Nvidia die Kundenbasis über KI Cloud, Industrie, Unternehmen, Rechenzentren und lokale KI PCs verbreitern.

 
 
Bn-Redaktion/ar
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