Geopolitik! Dax taumelt zu Wochenbeginn

SAP – Ist der Startschuss zur Mega-Comebackrallye gefallen? 02.06.2026, 09:12 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Geopolitik! Dax taumelt zu Wochenbeginn: SAP – Ist der Startschuss zur Mega-Comebackrallye gefallen?
© George Morina auf Pexels (Symbolbild)
So schnell kann es gehen. Während der Dax im frühen Montagshandel (01. Juni) durchaus forsch zur Sache ging und bemerkenswerte Kursgewinne verzeichnete, wendete sich das Blatt im weiteren Verlauf des gestrigen Handelstages.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
SAP 172,87 EUR +2,65 % L&S Exchange
DAX 25.350,05 PKT +1,13 % Ariva Indikation

Die Geopolitik machte (einmal mehr) dem Dax und den anderen Indizes zu schaffen. Die Nachricht, dass die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran ins Stocken geraten seien, verunsicherte die Marktakteure. Die Reaktionen waren entsprechend: Die Ölpreise legten zu, die Anleiherenditen ebenso. So näherte sich Brent Öl wieder bedenklich dem dreistelligen Preisbereich. Die Renditen der wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen schöpften nach der jüngsten Talfahrt wieder frischen Mut und eroberten die 4,5 Prozent zurück.

Kurzum. Nach einem vielversprechenden Start in den neuen Börsenmonat trübten die geopolitischen Entwicklungen die Stimmung an den Aktienmärkten. Der Dax musste seinen vielversprechenden Erholungsversuch abbrechen. Die Marke von 25.000 Punkten, die zunächst entlastet schien, steht nunmehr erneut im Fokus des Handelsgeschehens und unter Druck. Die Marktakteure werden die weiteren Entwicklungen im Nahen Osten genau verfolgen. Einen Rücksetzer unter die 25.000er Marke gilt es, unter allen Umständen zu verhindern, anderenfalls könnte das Abwärtsmomentum zunehmen. Auf der Oberseite bleibt hingegen das Januar-Hoch, das damals im Bereich von 25.508 Punkten markiert wurde, das Maß der Dinge. 

Während der Dax gestern ins Rutschen kam, verzeichnete eine Dax-Aktie veritable Kursgewinne. Die in den letzten Wochen und Monaten so abgestrafte SAP-Aktie hatte Oberwasser. 

SAP - Ist der Startschuss zur Mega-Comebackrallye gefallen?

Unsere letzte Kommentierung zur SAP-Aktie (WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Ticker-Symbol: SAP) überschrieben wir an dieser Stelle am 25. Mai mit „Steht die zähe Bodenbildung vor dem Abschluss?“. Damals dominierte noch die Handelsspanne mit den Grenzen 140 Euro und 160 Euro. Der gestrige Handelstag könnte eine entscheidende Weichenstellung initiiert haben. Der SAP-Aktie gelang der Ausbruch über die 160 Euro. 

SAP Aktienchart

Software-Aktien hatten in den letzten Monaten nicht sonderlich viel zu lachen. Neben SAP „erwischte“ es auch die US-amerikanischen Schwergewichte Microsoft und Oracle. Im Vergleich zur SAP-Aktien setzten hier jedoch bereits zuletzt vielversprechende Ansätze einer Bodenbildung ein. Wie dem auch sei. Mit dem gestrigen Handelstag und dem damit verbundenen knackigen Kursanstieg könnte SAP das Comeback eingeleitet haben. Nach der zurückliegenden Korrektur ist jede Menge Luft nach oben. Nach dem Ausbruch über die 160 Euro hat die Aktie erst einmal Aufwärtspotenzial, um in Richtung 175 Euro / 180 Euro zu laufen. Ein Rücksetzer unter die 160 Euro sollte vermieden werden. Gleichzeitig ist die zentrale Unterstützung in den Bereich von 140 Euro zu verorten. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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