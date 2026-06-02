SAP im Aufwind

Diese Entwicklung sorgt für Hoffnung 02.06.2026, 11:29 Uhr Jetzt kommentieren: 0

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© Symbolbild von Jakub Żerdzicki auf Unsplash
Die SAP-Aktie ist mit deutlichen Kursgewinnen in den Juni gestartet und konnte in den vergangenen Wochen eine spürbare Erholung verzeichnen. Hintergrund ist vor allem die verbesserte Stimmung im Technologie- und Softwaresektor, die große Anbieter wie SAP wieder stärker in den Fokus von Investoren rückt. Trotz der jüngsten Kursgewinne bleibt die Jahresbilanz negativ, weshalb Anleger die weitere Entwicklung im Cloud- und KI-Geschäft genau beobachten.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
SAP 171,16 EUR +1,68 % Tradegate

Kräftige Erholung zum Start in den Juni

Die SAP-Aktie ist mit deutlichen Kursgewinnen in den Juni gestartet. Nachdem das Papier im Mai unter Druck geraten war, hat sich die Stimmung zuletzt spürbar aufgehellt. Am Montag notierte die Aktie bei 171,60 Euro und verzeichnete damit ein Tagesplus von 1,71 Prozent.

Auch auf Sicht mehrerer Wochen zeigt sich eine deutliche Erholung. Innerhalb der vergangenen sieben Tage gewann die Aktie 13,49 Prozent hinzu. Im 30-Tage-Vergleich beläuft sich das Plus auf 16,50 Prozent.

Eine konkrete Unternehmensmeldung, die den jüngsten Kursanstieg ausgelöst hätte, liegt derzeit nicht vor. Vielmehr scheint die Entwicklung vor allem durch ein freundlicheres Marktumfeld für Technologie- und Softwareunternehmen geprägt zu sein.

Bessere Stimmung im Softwaresektor

Von der veränderten Marktstimmung profitiert SAP als einer der größten europäischen Softwarekonzerne besonders stark. In den vergangenen Monaten hatten Sorgen über mögliche Auswirkungen neuer KI-Anwendungen auf klassische Softwareanbieter zeitweise für Zurückhaltung bei Investoren gesorgt.

Zuletzt haben sich die Erwartungen jedoch wieder verbessert. Marktbeobachter verweisen auf eine stabilere Nachfrage nach Cloud-Lösungen sowie auf zunehmende Fortschritte bei der wirtschaftlichen Nutzung von Anwendungen rund um Künstliche Intelligenz.

Vor diesem Hintergrund rücken große Softwareunternehmen wieder stärker in den Fokus vieler Investoren. SAP zählt aufgrund seiner Marktstellung und seines internationalen Geschäfts zu den wichtigsten Vertretern der Branche.

Trotz Erholung bleibt die Jahresbilanz negativ

Die jüngsten Kursgewinne ändern allerdings nichts daran, dass die Aktie auf längere Sicht noch deutlich unter früheren Niveaus notiert. Seit Jahresbeginn ergibt sich weiterhin ein Minus von 15,05 Prozent. Auf Sicht von zwölf Monaten beläuft sich der Rückgang auf 35,40 Prozent.

Die aktuelle Erholung findet somit vor dem Hintergrund einer insgesamt herausfordernden Kursentwicklung statt. Entsprechend aufmerksam verfolgen Anleger, ob sich die zuletzt verbesserte Stimmung im Technologiesektor nachhaltig fortsetzen kann.

Für SAP selbst stehen dabei weiterhin Themen wie das Cloud-Geschäft, die Integration von KI-Funktionen in bestehende Softwarelösungen und die Entwicklung der Unternehmensnachfrage im Mittelpunkt. Diese Faktoren dürften in den kommenden Monaten maßgeblich beeinflussen, wie Investoren die Perspektiven des DAX-Schwergewichts bewerten.

Bn-Redaktion/aw
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