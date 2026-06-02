Biotech Hoffnung erhält Dämpfer

Abivax Aktie stürzt nach Höhenflug ab Krebs Signale belasten Investmentstory 02.06.2026, 20:05 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Biotech Hoffnung erhält Dämpfer: Abivax Aktie stürzt nach Höhenflug ab Krebs Signale belasten Investmentstory
© Bild von TyliJura auf Pixabay
Die Abivax Aktie hat nach ihrem starken Höhenflug einen herben Rückschlag erlitten. Auslöser sind neue Sicherheitsfragen rund um den Hoffnungsträger Obefazimod. Obwohl der Wirkstoff in klinischen Studien eine starke Wirksamkeit zeigte sorgen mögliche Krebsfälle nun für Verunsicherung bei Anlegern und Analysten.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Abivax 65,20 EUR -36,39 % Lang & Schwarz
BioNTech 76,20 EUR -3,33 % TTMzero RT
Moderna 39,18 EUR -0,95 % Baader Bank

Abivax gerät nach Studiendaten unter Druck

Abivax galt zuletzt als einer der großen Hoffnungsträger im europäischen Biotechsektor. Im Mittelpunkt steht der Wirkstoff Obefazimod der insbesondere bei chronisch entzündlichen Erkrankungen vielversprechende Ergebnisse gezeigt hat.

Nun belasten jedoch neue Sicherheitsfragen die Investmentstory. In den Studien wurden mögliche Krebsfälle beobachtet. Ob tatsächlich ein Zusammenhang mit dem Wirkstoff besteht ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Allein die Unsicherheit reichte jedoch aus um die Aktie massiv unter Druck zu setzen.

Jefferies wird vorsichtiger

Zusätzlichen Gegenwind erhielt die Aktie durch eine kritischere Einschätzung von Jefferies. Die Analysten senkten ihr Kursziel und verwiesen auf die gestiegenen Risiken für die Bewertung. Gerade bei Biotechunternehmen spielen Sicherheit und Zulassungsaussichten eine zentrale Rolle. Wenn neue Risiken auftauchen reagieren Investoren häufig besonders sensibel. Schließlich hängt ein großer Teil des Unternehmenswertes oft an wenigen Wirkstoffkandidaten und deren Erfolgschancen.

Biotech bleibt ein Markt mit hohen Risiken

Der Fall zeigt erneut wie schnell sich die Stimmung im Biotechsektor drehen kann. Positive Studiendaten können enorme Kursgewinne auslösen während Sicherheitsbedenken innerhalb kurzer Zeit Milliarden an Börsenwert vernichten können.

Auch Unternehmen wie BioNTech und Moderna haben in der Vergangenheit gezeigt wie stark Kursbewegungen durch klinische Daten beeinflusst werden. Für Anleger bleibt die Bewertung von Biotechwerten daher eng mit wissenschaftlichen Erfolgen und Risiken verknüpft. Die Abivax Aktie hat ihren Höhenflug vorerst abrupt beendet. Die Diskussion über mögliche Krebs Signale bei Obefazimod überschattet derzeit die positiven Wirksamkeitsdaten. Solange keine größere Klarheit über die Sicherheitslage besteht dürfte die Aktie anfällig für weitere Schwankungen bleiben. Für Anleger bleibt Abivax damit eine chancenreiche aber zugleich risikoreiche Biotech Wette.

Bn-Redaktion/jh
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