Wiederholt sich die Geschichte?

Palo Alto nach Zahlen mal wieder unter Druck 03.06.2026, 10:34 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Wiederholt sich die Geschichte? Palo Alto nach Zahlen mal wieder unter Druck
© Bild von MasterTux auf Pixabay
Die mit Spannung erwarteten Zahlen des Cybersicherheits-Unternehmens Palo Alto Networks zum 3. Quartal des Geschäftsjahres 2026 fielen besser aus, als zunächst erwartet wurde, dennoch geriet die Aktie in einer ersten Reaktion auf die Zahlen unter Druck – eine Entwicklung, die man bereits nach den Veröffentlichungen der Q2- und Q1-Daten des aktuellen Geschäftsjahres beobachten konnte. Nun sollte man bekanntlich die nachbörsliche Reaktion nicht überbewerten, doch eben auch nicht außer Acht lassen.
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Palo Alto Networks 242,35 EUR -6,34 % TTMzero RT

Palo Alto – Starke Zahlen, robuster Ausblick

Das Unternehmen legte gestern (02. Juni, nach US-Handelsschluss) starke Daten für das abgelaufene Quartal vor und ließ auch beim Ausblick nichts anbrennen, dennoch gab es kleinere Gewinnmitnahmen nach den Zahlen. 

Schauen wir uns die aktuellen Daten einmal etwas genauer an: Palo Alto berichtete über das 3. Quartal (entspricht 3-Monatszeitraum zum 30. April 2026) des Geschäftsjahres 2026. Das Unternehmen verzeichnete im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum einen deutlichen Umsatzanstieg auf 3,002 Mrd. US-Dollar, nach 2,289 Mrd. US-Dollar im 3. Quartal des Geschäftsjahres 2025. Der Umsatzanstieg betrug somit 31 Prozent und lag damit deutlich über dem Umsatzplus des Vorquartals. Von Q2 / 2025 auf Q2 / 2026 konnte Palo Alto Networks den Umsatz um lediglich 15 Prozent steigern. 

Palo Alto veröffentlichte für das 3. Quartal 2026 einen Verlust (GAAP) in Höhe von -0,177 Mrd. US-Dollar (entspricht earnings per share (EPS) in Höhe von -0,22 US-Dollar), nach einem Gewinn in Höhe von 0,262 Mrd. US-Dollar btw. einem EPS in Höhe von 0,37 US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal.

Um Sondereffekte bereinigt bot sich ein anderes Bild. So vermeldete Palo Alto den um Sondereffekte bereinigten Gewinn (non-GAAP) mit 0,684 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 0,85 US-Dollar), nach 0,561 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 0,80 US-Dollar) im 3. Quartal 2025. 

Palo Alto Networks Aktienchart

Robuster Ausblick auf das laufende Quartal 

Das Unternehmen aus dem kalifornischen Santa Clara gab einen robusten Ausblick und prognostiziert für das laufende Quartal einen Umsatz in Höhe von 3,345 Mrd. US-Dollar bis 3,355 Mrd. US-Dollar. Das EPS (non-GAAP) wird in einer Spanne von 0,96 US-Dollar bis 0,98 US-Dollar erwartet.

Was macht die Aktie?

Leichte Gewinnmitnahmen dominierten das Handelsgeschehen im Anschluss an die Zahlenveröffentlichung. In den letzten Wochen zeigte Palo Alto (WKN: A1JZ0Q | ISIN: US6974351057 | Ticker-Symbol: 5AP) jedoch eine imposante Kursrallye. Noch Mitte April dieses Jahres notierte die Aktie im Bereich von 150 US-Dollar. Nur wenige Wochen später kratzte sie an der Marke von 300 US-Dollar. Idealerweise bleiben die Gewinnmitnahmen auf 270 US-Dollar begrenzt. Sollte es unter die 235 US-Dollar gehen, würde aus charttechnischer Sicht eine Neubewertung notwendig. Ein Vorstoß über die 300 US-Dollar würde die Rallye wieder reaktivieren und die Tür auf der Oberseite weit aufstoßen. 

Bn-Redaktion/mt
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