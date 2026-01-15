Deutschland wächst

Elektro-Offensive trifft Wirtschaftsaufschwung 15.01.2026, 12:07 Uhr Jetzt kommentieren: 0

VW Polo
© Bild von Iñigo Ibisate auf Pixabay
Volkswagen setzt auf günstige E-Autos – und zielt damit auf ein Comeback am umkämpften Markt. Gleichzeitig zeigt die deutsche Wirtschaft erste Anzeichen einer Erholung. Doch ob beides reicht, um die Wende zu schaffen, bleibt offen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
BMW 89,85 EUR -1,04 % TTMzero RT
Volkswagen (VW) Vz 102,70 EUR -1,11 % Tradegate

VW startet in die Offensive – kommt jetzt der Aufschwung?

Volkswagen will im Jahr 2026 seine Elektroauto-Verkäufe deutlich steigern – und setzt dabei auf erschwingliche Modelle wie den neuen ID.â€¯Polo. Gleichzeitig zeigt sich auch bei der deutschen Wirtschaft eine vorsichtige Erholung. Die Parallelen sind kein Zufall: Industrie, Konsum und Konjunktur hängen enger zusammen denn je.

Neue Modelle sollen E-Auto-Markt beleben

Im vergangenen Jahr blieben die Elektroauslieferungen bei der Kernmarke von VW mit rund 382.000 Einheiten weitgehend stabil. Das Wachstum in Europa konnte die Rückgänge in China nicht kompensieren. Für 2026 will VW nun mit einer Modelloffensive durchstarten – angeführt vom kompakten ID.â€¯Polo für etwa 25.000 Euro.

„In China allein bringen wir dieses Jahr mehr als zehn neue E-Modelle auf den Markt“, erklärte Martin Sander, Vertriebsvorstand der Marke. Die Kooperation mit dem chinesischen E-Auto-Spezialisten Xpeng Inc. soll VW helfen, in Asiens größtem Automarkt wieder Boden gutzumachen.

Deutschland wirtschaftlich im Aufwind – aber mit Unsicherheiten

Auch gesamtwirtschaftlich gibt es erste positive Signale. Nach zwei Rezessionsjahren legte das deutsche Bruttoinlandsprodukt 2025 um 0,2â€¯% zu. Vor allem staatliche Investitionen und Konsumausgaben trugen zur Stabilisierung bei. Doch der Aufschwung bleibt fragil: Die Industrieproduktion ging erneut zurück, der Bausektor schrumpfte um 3,6â€¯%, und der Arbeitsmarkt zeigt erstmals seit Jahren Schwäche.

Helena Melnikov, Geschäftsführerin der Industrie- und Handelskammer, warnt: „Es gibt einen Hoffnungsschimmer – aber bis zu einem echten Aufschwung ist es noch ein weiter Weg.“

Konkurrenz aus China und Europa wächst

Auf dem E-Markt spürt VW starken Druck. Chinesische Anbieter wie BYD drängen mit günstigen Modellen wie dem Dolphin Surf (ab 23.000 Euro) nach Europa. Gleichzeitig bringen europäische Konkurrenten neue Einstiegsmodelle: Renault plant einen Twingo-Elektro für unter 20.000 Euro, Stellantis bietet den Citroën ë-C3 in Frankreich bereits ab 14.990 Euro an.

VW reagiert mit einem breiteren, günstigeren Portfolio und hofft, von der wirtschaftlichen Erholung in Europa zu profitieren – trotz anhaltender Unsicherheiten bei Exporten, US-Zöllen und geopolitischen Risiken.

E-Autos als Hoffnungsträger der Industrie

Die deutsche Autoindustrie steckt im Umbruch. Rund 100.000 Jobs könnten bis 2030 wegfallen. Für Konzerne wie Volkswagen sind bezahlbare Elektromodelle daher mehr als nur ein Produkt – sie sind ein Schlüssel zur wirtschaftlichen Stabilität. Ob der ID.â€¯Polo und Co. diesen Anspruch erfüllen können, wird sich in den kommenden Monaten zeigen.

Bn-Redaktion/ts
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
MN0XRX
Ask: 0,41
Hebel: 20
mit starkem Hebel
MM0EW4
Ask: 1,63
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MN0XRX MM0EW4. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP 2: Showdown im Grönland-Konflikt? Dänen treten in Washington an Hauptdiskussion
2 BVB-Trainer Kovac: Dass wir Bayern nicht angreifen können, sieht jeder Hauptdiskussion
3 ROUNDUP/Beamtenbund warnt: Blackout wie in Berlin überall möglich Hauptdiskussion
4 Tarifrunde zwischen Bahn und GDL beginnt Hauptdiskussion
5 Berliner Senat setzt nach Anschlag auf Stromversorgung auf mehr Videoüberwachung Hauptdiskussion
6 ROUNDUP 2: Zehntausende Berliner ohne Strom - noch tagelang Hauptdiskussion
7 ROUNDUP: Verstärkte Abschiebungen - Weitere Flüge nach Afghanistan Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Rücksetzer statt Rallye: Wie stabil ist Broadcoms KI-Story?

13:20 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

14 Billionen Dollar: BlackRock wächst aber feuert Mitarbeiter

12:25 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI als Goldgrube: TSMC auf dem nächsten Level

12:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax beendet Rallye und gönnt sich kurze Auszeit: E.ON – Bä…

12:20 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rekordquartal: Luxusriese überrascht mit Rekordzahlen

12:16 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BP: Abschreibungen und Dividende

12:10 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Unglaublicher Tech-Boom: Europa wird zum AI-Gewinner

11:59 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Aktie nimmt nächsten Widerstand ins Visier: Vestas vor dem nä…

11:21 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer