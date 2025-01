Gold - Fundamentale Lage im Überblick

Gelingt Gold der Ausbruch auf ein neues Rekordhoch oder gar der Durchmarsch in Richtung 3.000 US-Dollar? Die fundamentalen Rahmenbedingungen sprechen für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Hierzu zunächst ein Blick auf die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen jagte noch in der letzten Woche auf über 4,8 Prozent. Eine Bewegung in Richtung 5 Prozent lag in der Luft. Doch die zuletzt veröffentlichten US-Preisdaten nahmen der Rally den Schwung. Mittlerweile sind die Renditen auf unter 4,6 Prozent zurückgegangen. Die Beruhigung der Gemüter verfehlte auch am Devisenmarkt nicht seine Wirkung. Der eminent wichtige US-Dollar-Index weist auf eine Abschwächung der Dollar-Dominanz hin. So kam der US-Dollar-Index von zuletzt 110+ Punkten auf knapp 108,6 Punkten zurück – für Gold und die anderen Edelmetalle stellen die jüngsten Entwicklungen eine deutliche Entlastung bzw. Entspannung dar.

Ein frisches Kaufsignal muss her

Trotz der Rückkehr über die 2.700 US-Dollar verpasste es Gold, sich entscheidend von den 2.720 US-Dollar abzusetzen. In diesem Preisbereich liegt ein Widerstand, den es gilt, aus dem Weg zu räumen, um sich so den Weg in Richtung 2.800 US-Dollar zu bahnen.

Diese Goldaktie stellt Barrick Gold in den Schatten

Zu den Goldproduzenten, die im Gegensatz zu den ganz Großen der Branche in 2024 eine starke Aktienkursperformance aufwiesen, gehört die kanadische Agnico Eagle Mines. (WKN: 860325 | ISIN: CA0084741085 | Ticker-Symbol: AE9). Und das könnte auch 2025 so sein.

Der obere Chart verdeutlicht die spannende Konstellation. Agnico Eagle Mines bildete im Oktober des vergangenen Jahres im Bereich von 90 US-Dollar ein Hoch aus. Seitdem konsolidiert die Aktie. Zuletzt verstärkte die Aktie den Druck auf der Oberseite und ist aktuell drauf und dran, über den Widerstand von 85 US-Dollar auszubrechen und sich so den Weg in Richtung 90 US-Dollar zu bahnen. Etwaige Rücksetzer sollten eng begrenzt bleiben. Der Unterstützungsbereich um 75 US-Dollar hat zentrale Bedeutung. Ein Rücksetzer unter die 75 US-Dollar würde eine Neubewertung notwendig machen.

Agnico Eagle Mines wird am 13. Februar über die Finanzergebnisse des 4. Quartals 2024 berichten.