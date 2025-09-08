Kurs-Explosion:
+190 % in nur 3 Monaten – australische Defence-Aktie im Höhenflug
Anzeige
Intel verliert Mega-Deal

Qualcomm setzt auf TSMC 08.09.2025, 14:31 Uhr Jetzt kommentieren: 0

IntelChip
© Symbolbild von BoliviaInteligente auf Unsplash
Intel muss einen herben Rückschlag verkraften: Qualcomm entscheidet sich gegen Intels Foundry-Offensive und bleibt bei TSMC und Samsung. Die Konsequenzen sind drastisch – Milliardenverluste, ein massiver Sparkurs und Stellenabbau erschüttern den Konzern. Hoffnung gibt es im KI-Geschäft, doch ob es die strukturellen Probleme kompensieren kann, ist ungewiss.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Intel 20,60 EUR -0,78 % Lang & Schwarz

Qualcomm wendet sich ab – Vertrauen in TSMC bleibt ungebrochen

Für Intels Foundry-Offensive kommt die Absage zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Qualcomm, ein strategisch wichtiger Wunschpartner, macht einen klaren Rückzieher. Konzernchef Cristiano Amon erklärte, Intels Fertigungstechnologie sei noch nicht ausgereift genug für den Einsatz in mobilen Prozessoren. Für seine energieeffizienten Chips vertraut Qualcomm weiterhin auf TSMC und Samsung – zwei Partner, die technologisch derzeit die Nase vorn haben.

Der Rückschlag wiegt schwer. Intel hatte gehofft, durch Großkunden wie Qualcomm die eigene Foundry-Sparte auf Kurs zu bringen. Doch stattdessen rutscht die Fertigungsdivision tiefer in die Verlustzone. Im zweiten Quartal 2025 verzeichnete sie einen operativen Fehlbetrag von über drei Milliarden US-Dollar. Zwar legten die Umsätze leicht um drei Prozent zu, doch die laufenden Investitionen in den Technologierückstand zehren weiter massiv am Kapital des Konzerns.

Milliardenverluste und Stellenabbau bei Intel

Auch die Konzernbilanz zeigt deutlich, wie tief Intel derzeit in der Krise steckt. Der Umsatz stagnierte im zweiten Quartal bei zwölf Komma neun Milliarden US-Dollar, während unter dem Strich ein Verlust von zehn Cent je Aktie verbucht wurde. Analysten hatten mit besseren Zahlen gerechnet.

Die Antwort der Konzernführung fällt deutlich aus: Intel startet einen umfassenden Sparkurs, der auch vor harten Einschnitten nicht zurückschreckt. Fünfzehn Prozent der Belegschaft sollen gehen. Allein im zweiten Quartal fielen Restrukturierungskosten in Höhe von einer Komma neun Milliarden US-Dollar an. Für das laufende dritte Quartal rechnet das Management bestenfalls mit einem ausgeglichenen Ergebnis je Aktie. Die Umsatzprognose bleibt auch weiterhin unter Druck, was die Unsicherheit am Markt zusätzlich verstärkt.

Staat steigt ein: KI-Geschäft als Hoffnungsträger

Die angespannte Lage rief schließlich auch die Politik auf den Plan. Ende August wandelte die US-Regierung einen Teil ihrer Fördermittel aus dem CHIPS Act in eine direkte Kapitalbeteiligung um. Mit knapp zehn Prozent hält der Staat nun Anteile an Intel. Die Maßnahme soll das Unternehmen stabilisieren und für Planungssicherheit bei künftigen Fördergeldern sorgen. Anfang September reichte Intel die entsprechenden Unterlagen bei der Börsenaufsicht SEC ein.

Ein Hoffnungsschimmer zeigt sich unterdessen im Geschäft mit künstlicher Intelligenz. Die Data Center- und AI-Sparte konnte ihren Umsatz im Quartal um vier Prozent auf drei Komma neun Milliarden US-Dollar steigern. Im Zentrum der Strategie steht der neue Gaudi 3 AI-Beschleuniger, mit dem Intel Marktanteile im wachstumsstarken KI-Segment gewinnen will. Ob dieses Wachstum ausreicht, um die tiefen Verluste in der Foundry-Sparte abzufedern, bleibt jedoch vorerst ungewiss.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
VH12Q6
Ask: 1,11
Hebel: 21
mit starkem Hebel
VC1C6X
Ask: 4,61
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VH12Q6 VC1C6X. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
2 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
3 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
4 Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion? Hauptdiskussion
5 Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel: Commerzbank-Aktie im Abwärtssog – steckt mehr dahinter? Hauptdiskussion
6 AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen drücken Commerzbank nach jüngster Rally Hauptdiskussion
7 Xiaomi: Begeisterung aus dem Silicon Valley Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Ist die Rallye bei Gold und Silber nur der Anfang? Spektakuläre …

14:59 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Ist die Rallye bei Gold und Silber nur der Anfang? Spektakuläre …

14:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

ASML pumpt 1,3 Mrd. in Mistral: Tech-Wende in Europa?

14:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

UPS Aktie crasht: Droht jetzt das nächste Tief?

14:36 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax startet robust in die neue Handelswoche: Deutsche Bank – Aktie…

13:32 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nordex: Dreht die Aktie wieder nach oben ab? Die nächsten Kursziele…

11:20 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nach dem Kursrutsch: Sind das bei Infineon schon wieder Kaufkurse?

Gestern 8:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax – Ausblick auf die Handelswoche: Allianz – Droht hier das …

Gestern 8:23 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer