Novo Nordisk

Leidenszeit findet ihre Fortsetzung. Nun wird’s richtig brenzlig! 31.03.2026, 13:58 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Novo Nordisk: Leidenszeit findet ihre Fortsetzung. Nun wird’s richtig brenzlig!
© 2026 Novo Nordisk A/S / The NovoSeven® factory in Hillerød.
Mit großen Schritten näherte sich die Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk der Marke von 30 Euro. Dieser Kursbereich hat aus charttechnischer Sicht zentrale Bedeutung für die Aktie. Sollte es darunter gehen, könnten die in der Kommentierung vom 04. März bereits thematisierten 27 Euro als potenzielles Bewegungsziel aktiviert werden.
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Name Aktuell Diff. Börse
Novo Nordisk 30,64 EUR -0,52 % Baader Bank

Novo Nordisk setzt Abwärtsbewegung fort

Novo Nordisk setzte in den letzten Wochen die Abwärtsbewegung fort. Der fragile Gesamtmarkt ist sicherlich ein Grund für die schwache Performance der Aktie, doch andere Gründe sind hausgemacht. Die zahlreichen schlechten Nachrichten, mit denen das Unternehmen in den letzten Monaten aufwartete, haben das Vertrauen der Anleger in die Unternehmensführung arg strapaziert. Und genau dieses Vertrauen gilt es, durch einen starken Newsflow zurückzugewinnen. 

Dass diesbezüglich eine Schwalbe noch keinen Sommer macht, musste Novo Nordisk zuletzt erkennen, als die Nachricht von der FDA-Zulassung von Awiqli vom Markt „ungehört“ verpuffte. Die Aktie setzte ihren Abwärtstrend daraufhin fort. Hier gilt es allerdings zusätzlich anzumerken, dass eine Dividendenzahlung in Höhe von 7,95 Dänische Kronen (entspricht aktuell etwa 1,06 Euro) den Aktienkurs von Novo Nordisk „belastete“. 

Novo Nordisk Aktienchart

Wie kann es nun weitergehen?

Ein Rücksetzer unter die 30 Euro könnte eine Ausdehnung der Bewegung auf 27 Euro provozieren. In der letzten Kommentierung von Anfang März skizzierten wir an dieser Stelle auch die Möglichkeit, dass sich die Abwärtsbewegung auf 20 Euro ausdehnen könnte. Dieser Kursbereich erlangte in den Jahren 2018 / 2019 eine gewisse Relevanz. Die Aktie ist nach der ausgeprägten Korrektur reif für eine ausgedehnte Erholung. Doch die lässt auf sich warten. Und so sollte eine Ausdehnung der Abwärtsbewegung nicht überraschen.

Für Novo Nordisk muss es zudem darum gehen, mit positiven Unternehmensnachrichten verlorengegangenes Vertrauen zurückzugewinnen. Die Veröffentlichung der Q1-Ergebnisse ist für den 06. Mai geplant.   

Aktuelle Analystenstimmen

Unter Analysten hat sich die Stimmung in den letzten Wochen eingetrübt. Kursziele wurden zum Teil deutlich nach unten genommen bzw. auf niedrigem Niveau liegend bestätigt. Ein aktueller Überblick: Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays bestätigten ihr Votum „equal weight“ und das Kursziel von 270 Dänische Kronen (entspricht aktuell 36,14 Euro).  Die Analysten von JPMorgan bestätigten ihr Votum „neutral“ für Novo Nordisk. Das Kursziel setzen sie mit 250 Dänische Kronen (entspricht aktuell 33,45 Euro) an. 

Bn-Redaktion/mt
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