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Novo Nordisk

Neue Abnehm-Spritze setzt Maßstäbe 07.04.2026, 15:55 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Abnehmspritze
© Symbolbild erstellt von DALL-E
Novo Nordisk bringt mit Wegovy HD eine deutlich stärkere Version seiner Abnehmspritze auf den US-Markt und erzielt beeindruckende klinische Ergebnisse mit bis zu 21 Prozent Gewichtsverlust. Gleichzeitig verschärft sich der Wettbewerb mit Eli Lilly, insbesondere durch neue orale Medikamente. Trotz medizinischer Fortschritte bleibt die Aktie unter Druck, weshalb das Unternehmen verstärkt auf Aktienrückkäufe und kommende EU-Zulassungen setzt.
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Neue Wirkstoff-Generation setzt neue Maßstäbe

Mit der Einführung von Wegovy HD bringt Novo Nordisk seine bislang stärkste Variante zur Gewichtsreduktion auf den US-Markt. Seit diesem Dienstag ist die 7,2-Milligramm-Injektion flächendeckend in mehr als 70.000 Apotheken sowie über ausgewählte Telemedizin-Plattformen verfügbar. Die klinischen Ergebnisse markieren dabei einen deutlichen Sprung gegenüber bisherigen Therapien: Patienten ohne Diabetes erreichten innerhalb von eineinhalb Jahren im Schnitt einen Gewichtsverlust von 21 Prozent. Besonders auffällig ist, dass rund ein Drittel der Studienteilnehmer sogar etwa ein Viertel ihres Körpergewichts verlor. Zum Vergleich: Die bisherige Höchstdosis von 2,4 Milligramm lag bei durchschnittlich 18 Prozent Reduktion. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hatte die neue Dosierung erst im vergangenen Monat im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens genehmigt.

Wettlauf der Giganten verschärft sich

Der Markteintritt erfolgt zu einem strategisch sensiblen Zeitpunkt. Der Wettbewerb im boomenden Markt für Adipositas-Therapien intensiviert sich spürbar. Während Injektionslösungen weiterhin dominieren, gewinnen oral einnehmbare Medikamente zunehmend an Bedeutung, da sie für viele Patienten einfacher in der Anwendung sind. Genau hier setzt Konkurrent Eli Lilly an, der in dieser Woche mit seinem neuen Präparat Foundayo einen direkten Angriff startet. Novo Nordisk kontert mit eigenen Studiendaten aus dem April, wonach die hauseigene Wegovy-Tablette in indirekten Vergleichen bessere Ergebnisse erzielt haben soll als vergleichbare Produkte. Damit zeichnet sich ein technologisches Kräftemessen ab, das weit über einzelne Produkte hinausgeht.

Aktie unter Druck – Management setzt auf Rückkäufe

Trotz der operativen Fortschritte bleibt die Börsenentwicklung angespannt. Die Aktie von Novo Nordisk notiert aktuell bei 31,45 Euro und liegt damit nur knapp über dem 52-Wochen-Tief. Auf Sicht von zwölf Monaten summiert sich das Minus auf über 46 Prozent. Positive Nachrichten aus der Produktpipeline konnten zuletzt kaum nachhaltige Impulse setzen. Um gegenzusteuern, intensiviert das Unternehmen sein Aktienrückkaufprogramm. Bis Anfang April wurden bereits knapp zehn Millionen eigene Aktien im Wert von rund 2,58 Milliarden Dänischen Kronen erworben.


Parallel richtet sich der Blick auf die nächsten regulatorischen Schritte in Europa. In der EU sowie in Großbritannien wurde die 7,2-Milligramm-Dosis bereits in Form von drei separaten Injektionen zugelassen. Noch ausstehend ist jedoch die Entscheidung über einen deutlich komfortableren Einzeldosis-Pen. Eine entsprechende Bewertung wird für das zweite Halbjahr 2026 erwartet und könnte die Marktdynamik in Europa maßgeblich beeinflussen.

Bn-Redaktion/aw
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