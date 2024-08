Palantir mit starken Q2-Daten

Schauen wir uns die aktuellen Zahlen einmal im Detail an. Palantir gab den Umsatz für das 2. Quartal 2024 mit 678,134 Mio. US-Dollar an, nach 533,317 Mio. US-Dollar im 2. Quartal 2023. Das satte Plus beim Umsatz in Höhe von 27 Prozent lag deutlich über den Erwartungen des Marktes. Palantir wies für den aktuellen Berichtszeitraum einen den Aktionären zurechenbaren Gewinn in Höhe von 134,126 Mio. US-Dollar (entspricht einem EPS (earnings per share) in Höhe von 0,06 US-Dollar) aus, nach einem Gewinn in Höhe von 28,127 Mio. US-Dollar (entspricht einem EPS in Höhe von 0,01 US-Dollar) im entsprechenden Vorjahresquartal. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn wurde mit 221,408 Mio. US-Dollar (EPS 0,09 US-Dollar) angegeben, nach 119,549 Mio. US-Dollar (EPS 0,05 US-Dollar) im 2. Quartal 2023. Das bereinigte EBITDA veröffentlichte Palantir mit 261,623 Mio. US-Dollar, nach 143,434 Mio. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal. Kurzum: Das starke Umsatz- und Gewinnwachstum ließ die Aktie nachbörslich steigen. Doch nicht nur die aktuellen Daten überzeugten.

Palantir hebt Prognose an

Für das laufende 3. Quartal 2024 erwartet Palantir einen Umsatz in einer Spanne von 697 Mio. US-Dollar bis 701 Mio. US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn wird vom Unternehmen zwischen 233 Mio. US-Dollar und 237 Mio. US-Dollar liegend erwartet. Das starke 2. Quartal und die Erwartung eines robusten 3. Quartals veranlasste Palantir dazu, auch die Erwartungen hinsichtlich des Gesamtjahres 2024 nach oben anzupassen. Palantir erwartet für das Gesamtjahr nunmehr einen Umsatz in Höhe von 2,742 Mrd. US-Dollar bis 2,750 Mrd. US-Dollar. Zuvor ging man lediglich von einem Umsatz in Höhe von 2,677 Mrd. US-Dollar bis 2,689 Mrd. US-Dollar aus.

Kurzum

Die starken Q2-Daten und die Anhebung der Prognose für das Jahr 2024 „verzückte“ die Marktakteure. Die Palantir-Aktie (WKN: A2QA4J | ISIN: US69608A1088 | Ticker-Symbol: PTX) legte nachbörslich deutlich zu. Aus charttechnischer Sicht muss es für sie über die 27,5 US-Dollar und 30 US-Dollar gehen. Die zentrale Unterstützung ist hingegen in den Bereich von 20,5 US-Dollar zu verorten.