Anzeige
++++++ Der nächste Krieg wartet nicht – und Amerika hat nicht genug Titan! ++++++
Rheinmetall – Aktie knallt rauf!

Furioser Jahresstart macht Hoffnung auf Rallye 05.01.2026, 15:52 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Rheinmetall – Aktie knallt rauf! Furioser Jahresstart macht Hoffnung auf Rallye
© Symbolbild von Pixabay auf Pexels
Die Aktie des Düsseldorfer Rüstungskonzerns startet furios ins neue Jahr. Im frühen Montagshandel (05. Januar) verzeichnet die Rheinmetall-Aktie einen satten Kursanstieg von über sieben Prozent. Sie war damit maßgeblich dafür verantwortlich, dass der Dax gleich zu Wochenbeginn mit knapp 24.820 Punkten ein neues Rekordhoch ausbilden konnte.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Rheinmetall 1.755,00 EUR +9,58 % TTMzero RT

In Anbetracht des starken Kursanstiegs der Rheinmetall-Aktie drängt sich natürlich zwangsläufig die Frage auf, ob es der Beginn einer neuen Rallye-Phase ist. Die letzten Wochen und Monate waren von einer kräftigen Korrektur geprägt. Die Aktie scheint entsprechend „ausgeruht“ zu sein. Mit dem knackigen Kursanstieg hat sich das Chartbild deutlich aufgehellt. Die Chance auf eine Zwischenrallye in Richtung 2.000 Euro ist da. Nun muss sie nur noch ergriffen werden. 

Rheinmetall – Furioser Jahresstart macht Hoffnung auf Rallye

Unser letzte Kommentierung zur Rheinmetall-Aktie (WKN: 703000 | ISIN: DE0007030009 | Ticker-Symbol: RHM) überschrieben wir an dieser Stelle mit „Aktie scheitert und dreht nach unten ab“. Das war am 24. Dezember. Das Chartbild sah damals nicht sonderlich vielversprechend aus. Ein intakter Abwärtstrend (rot dargestellt) hielt die Aktie im Würgegriff. Gleichzeitig schien das rettende Ufer – der Kursbereich von 1.680 Euro – unerreichbar zu sein. Kurzum: Aus charttechnischer Sicht mehrten sich die Warnzeichen damals. Die Aktie des Düsseldorfer Rüstungsunternehmens war einer Ausdehnung der Korrektur näher als einem Comeback. Doch genau dieses kann man nun beobachten. 

Rheinmetall Aktienchart

So schnell kann es gehen. Mit einem beherzten Zwischensprint dreht die Rheinmetall-Aktie das Chartbild nun auf links. Der Abwärtstrend wurde geknackt und der Widerstandsbereich von 1.680 Euro zurückerobert. Gleichzeitig ist die Aktie drauf und dran, die 200-Tage-Linie bullisch zu kreuzen. Sollte nun auch noch der Widerstandsbereich um 1.800 Euro übersprungen werden, stünde einer Ausdehnung der Bewegung in Richtung 2000 Euro nicht mehr sonderlich viel im Wege. Als zentrale Unterstützungszone fungiert der Kursbereich um 1.500 Euro / 1.400 Euro. Darunter sollte es tunlichst nicht gehen. 

Die Aktie des Rüstungskonzerns profitierte zu Wochenbeginn von einem Auftrag der Bundeswehr und wohl auch von der geopolitischen Großwetterlage. Das Thema Rüstung könnte auch im neuen Jahr eines der Trendthemen an der Börse bleiben. Bereits das Jahr 2025 stand zu einem Großteil ganz im Zeichen der Rallye der Rüstungsaktien. Es sollte nicht überraschen, wenn es in 2026 zur Fortsetzung dieser Entwicklung kommt.

 (DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
UJ5EBJ
Ask: 8,64
Hebel: 20
mit starkem Hebel
UQ6P45
Ask: 2,30
Hebel: 7
mit moderatem Hebel
Smartbroker
UBS
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: UJ5EBJ UQ6P45. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP 2: Zehntausende Berliner ohne Strom - noch tagelang Hauptdiskussion
2 ROUNDUP: Verstärkte Abschiebungen - Weitere Flüge nach Afghanistan Hauptdiskussion
3 Ab heute Steuersenkung in Restaurants Hauptdiskussion
4 Bulgarien sagt Tschüss zum Lew und Hallo zum Euro Hauptdiskussion
5 Merz wirbt für 'Moment des Aufbruchs' 2026 Hauptdiskussion
6 ROUNDUP/Tresor-Coup: Ermittler schätzen Beute auf 30 Millionen Euro Hauptdiskussion
7 Spanien: Inflation sinkt auf 3 Prozent Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Tesla-Auslieferungen in China fallen um 7 %: Xiaomi und BYD jagen …

17:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gold und Silber wieder obenauf: Newmont Corp. – Knüpft die Aktie …

14:18 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

550.000 Autos als Ziel: Kann Xiaomi liefern?

13:51 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BYD ist jetzt Nummer eins: Beginnt die nächste Wachstumsphase?

12:35 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nordex profitiert vom grünen Rückenwind: Doch wie tragfähig ist …

12:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax beginnt Handelswoche mit Paukenschlag: BASF – Welche …

11:34 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Siemens Energy: Kälteeinbruch lässt Aktie steigen

Gestern 14:59 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

RWE Prognose: Strom 2026 deutlich günstiger!

Gestern 14:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer