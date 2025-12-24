Weichenstellung für das Jahr 2026? Rheinmetall – Aktie scheitert und dreht nach unten ab

Weichenstellung für das Jahr 2026?

24.12.2025, 09:33 Uhr

© KI-Illustration
Während der Dax das Thema Jahresendrallye zumindest am Köcheln hält, tut sich die Rheinmetall-Aktie unverändert schwer damit, adäquates Aufwärtsmomentum zu kreieren.
Nach der furiosen Rallye in den ersten Monaten des Jahres zieht sich die Korrektur in die Länge. Ein schnelles Ende der Verschnaufpause scheint indes nicht in Sicht zu sein. Vielmehr droht auf der Unterseite Ungemach. Die Rheinmetall-Aktie verpasste zuletzt einen wichtigen Befreiungsschlag und scheiterte einmal mehr am dominierenden Abwärtstrend. 

Unser letzte Kommentierung zur Rheinmetall-Aktie (WKN: 703000 | ISIN: DE0007030009 | Ticker-Symbol: RHM) überschrieben wir an dieser Stelle mit „Aktie wankt dem Jahresende entgegen“. Das war am 16. Dezember. Bereits damals mehrten sich aus charttechnischer Sicht die Warnzeichen. Die Aktie des Düsseldorfer Rüstungsunternehmens scheiterte am eminent wichtigen Kursbereich von 1.680 Euro. Der eingangs thematisierte Abwärtstrend, ein Horizontalwiderstand und nicht zuletzt die 200-Tage-Linie bildeten im Kursbereich von 1.680 Euro ein massives Widerstandscluster. Ein erfolgreicher Ausbruch hätte der Aktie womöglich Feuer gemacht. Doch dazu kam es nicht. Die Aktie drehte nach unten ab. Einsetzende Gewinnmitnahmen zwangen Rheinmetall auf die Unterstützung von 1.500 Euro. 

Rheinmetall Aktienchart

Ein Rücksetzer unter die 1.500 Euro würde aus charttechnischer Sicht das Dilemma verschärfen. Doch der Rüstungsaktie gelingt es bis dato, diese eminent wichtige Zone zu verteidigen. Sollte es für die Aktie darunter gehen, könnte es ungemütlich werden. In diesem Fall muss mit weiteren Abgaben in Richtung 1.400 Euro gerechnet werden. Auch ein Test der 1.250 Euro wäre im schlimmsten Fall nicht auszuschließen.

Fazit - Weichenstellung für das Jahr 2026?

Ist das permanente Scheitern der Aktie am Abwärtstrend bereits als Weichenstellung für 2026 zu interpretieren? Wohl kaum. Dennoch mahnt das Unvermögen, den Abwärtstrend aufzubrechen, zur Vorsicht. Ein Bruch der 1,500 Euro sollte daher tunlichst vermieden werden. Hingegen gilt aus charttechnischer Sicht, dass ein Sprung über die 1,680 Euro das Chartbild massiv aufhellen würde. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays bestätigten unlängst ihr Votum „overweight“ für Rheinmetall. Das Kursziel setzen die Briten unverändert mit 2.060 Euro an. Die Analysten von Jefferies bestätigten zwar ihr Votum „buy“, senkten aber gleichzeitig das Kursziel für die Düsseldorfer von 2.250 Euro auf 2.150 Euro.

Bn-Redaktion/mt






