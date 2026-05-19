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Cisco Systems nach dem Kursfeuerwerk

Droht ein Abverkauf oder geht die Party jetzt erst richtig los? 19.05.2026, 09:46 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Cisco Systems nach dem Kursfeuerwerk: Droht ein Abverkauf oder geht die Party jetzt erst richtig los?
© Brett Sayles auf Pexels
Als Cisco Systems am letzten Mittwoch nach US-Handelsschluss die Finanzergebnisse für das 3. Quartal des Geschäftsjahres 2026 vorlegte, brachen sich Optimismus und Euphorie Bahn. Der Markt feierte die Zahlen des Netzwerkspezialisten mit einem Kursfeuerwerk. Mittlerweile sind ein paar Tage vergangen. Der Staub hat sich gelegt. Das gibt den Blick auf die aktuelle Situation frei.
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Cisco Systems 101,24 EUR -0,70 % Lang & Schwarz

Cisco Systems nach dem Kursfeuerwerk

Wir berichteten über die exzellenten Cisco Zahlen im Kommentar vom 14. Mai ausführlich. An diesen Zahlen gab es fast nichts zu bemängeln. Das Technologieurgestein wusste mit einem rasanten Umsatzwachstum in Verbindung mit einem starken Gewinnwachstum zu überzeugen. Zudem trat Cisco Systems den wohl endgültigen Beweis an, dass sich das Thema KI als Wachstumstreiber im Unternehmen etabliert hat. Befürchtungen, dass Cisco Systems beim Thema Künstliche Intelligenz abgehängt sein könnte, dürften sich nun endgültig zerschlagen haben. 

Cisco Systems Aktienchart

Das Unternehmen wusste aber nicht nur mit den Zahlen für den aktuellen Berichtszeitraum zu überzeugen – auch der Ausblick auf das laufende Quartal bzw. für das gesamte Geschäftsjahr 2026 sorgte für einigermaßen Aufsehen. Der Konzern hob den Ausblick deutlich an und erwartet nunmehr für das Geschäftsjahr 2026 einen Umsatz in einer Range von 62,8 Mrd. US-Dollar bis 63 Mrd. US-Dollar (zuvor 61,2 Mrd. US-Dollar bis 61,7 Mrd. US-Dollar). Das EPS (non-GAAP) wurde auf 4,27 US-Dollar bis 4,29 US-Dollar angepasst, nach zuvor 4,13 US-Dollar bis 4,17 US-Dollar.

Nicht nur Anleger und Investoren waren ob der Zahlen und des Ausblicks verzückt. Analysten ließen die positiven Entwicklungen in ihre Bewertungen einfließen. So bestätigten unter anderem die Analysten der Schweizer UBS ihr Votum „buy“ für die Aktie. Das Kursziel schraubten sie hingegen deutlich von 95 US-Dollar auf 132 US-Dollar nach oben. 

Droht der Aktie ein Abverkauf oder geht die Party jetzt erst richtig los?

In einer ersten Reaktion auf die Zahlen schoss Cisco Systems (WKN: 878841 | ISIN: US17275R1023 | Ticker-Symbol: CIS) auf über 120 US-Dollar. Gewinnmitnahmen setzten ein und stoppten die Rallye. Die nächsten Tage werden entscheidend. Sollte es der Aktie gelingen, sich auf diesem exponierten Niveau zu stabilisieren, wäre das im Hinblick auf eine Fortsetzung der Rallye über die 120 US-Dollar hinaus bereits die halbe Miete. Die Fallhöhe ist beachtlich. Erste Unterstützung ist im Bereich von 100 US-Dollar zu erwarten.

Bn-Redaktion/mt
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