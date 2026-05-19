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Dax auf Erholungskurs in Richtung 25.000 Punkte

Münchener Rück – Steht der Ausverkauf vor dem Ende? 19.05.2026, 12:11 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax auf Erholungskurs in Richtung 25.000 Punkte: Münchener Rück – Steht der Ausverkauf vor dem Ende?
© BN
Der Dax setzt im frühen Dienstagshandel (19. Mai) auf Erholung. Einmal mehr quittieren die Aktienmärkte eine vermeintliche Entspannung im Iran-Konflikt mit anziehenden Kursen. Dass US-Präsident Trump einen unmittelbar bevorstehenden Angriff auf den Iran verschoben haben soll, schürt erneut Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung des Konflikts. Wie nachhaltig die aktuelle Entspannung jedoch ist, bleibt einmal mehr abzuwarten. Am Ölmarkt traut man aber offenkundig dem Braten noch nicht so richtig. Die Ölpreise notieren weiterhin auf hohem Niveau.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Münchener Rück 484,75 EUR -0,31 % Lang & Schwarz
DAX 24.630,45 PKT +0,98 % Ariva Indikation

Die Erholung im Vorfeld des womöglich richtungsweisenden Mittwochs ist wohlwollend zur Kenntnis zu nehmen. Bekanntlich warten morgen mit der Veröffentlichung des Protokolls der letzten FOMC-Sitzung sowie mit den Nvidia-Quartalzahlen (nach US-Handelsschluss) zwei potenzielle Weichenstellungen auf die Aktienmärkte. Im Zweifel schadet es dem Dax nicht, auf der Unterseite ein wenig Puffer zu haben.

Kurzum. Der Dax setzt seine Erholung zunächst fort und kann sich im frühen Dienstagshandel weiter von den 24.000 Punkten lösen. Reicht der Schwung aus, die Erholung bis in den Bereich von 25.000 Punkten zu tragen? Die nächsten Tage werden es zeigen. 

Unsere heutige Protagonistin – die Münchener Rück – legte vor kurzem ihre Ergebnisse für das 1. Quartal 2026 vor. Diese thematisierten wir an dieser Stelle im Kommentar vom 13. Mai ausführlich. In der letzten Zeit machte die Aktie jedoch in erster Linie mit einem veritablen Abverkauf von sich reden. In den letzten Handelstagen war nun aber eine leichte Gegenbewegung zu beobachten. Steht der Abverkauf womöglich vor seinem Ende?

Münchener Rück - Steht der Ausverkauf vor dem Ende?

Die Zahlen der Münchener Rück (Munich Re) (WKN: 843002 | ISIN: DE0008430026 | Ticker-Symbol: MUV2) fielen robust aus, ließen jedoch positive Überraschungen vermissen. Der Markt nahm die Ergebnisse entsprechend zurückhaltend auf. Darüber hinaus trübte sich das Chartbild der Aktie in den letzten Wochen massiv ein. Vor allem der Rücksetzer unter die eminent wichtige Unterstützungszone 510 Euro / 500 Euro wirkt nach. 

Munich Re in der Börsennews Aktienanalyse

Positiv hervorzuheben ist allerdings, dass es der Münchener Rück zuletzt gelang, die zentrale Unterstützung um 465 Euro / 450 Euro zu verteidigen und wieder nach oben abzudrehen. Allerdings ist die Erholung noch mit Vorsicht zu genießen. Erst ein Vorstoß über die 510 Euro würde die Lage nachhaltig entspannen. Gleichzeitig würde bei einem Rücksetzer unter die 450 Euro eine Neubewertung der Lage notwendig werden. 

Aktuelle Analystenstimmen

Analysten bleiben in Bezug auf den Rückversicherer weiterhin tendenziell optimistisch, obgleich es zuletzt einige Kurszielanpassungen gab. So bestätigten die Analysten von JPMorgan zwar ihr Votum „buy“ für die Aktie. Das Kursziel senkten sie aber deutlich von 655 Euro auf 590 Euro. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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