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Applied Materials

Katapultieren die Zahlen die Aktie nun auf 500 US-Dollar? 19.05.2026, 09:41 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Applied Materials: Katapultieren die Zahlen die Aktie nun auf 500 US-Dollar?
© BN
Die kürzlich von Applied Materials vorgelegten Quartalszahlen sorgten für einigermaßen Aufsehen. In einer ersten Reaktion auf die Zahlen schoss die Aktie spektakulär nach oben. Sie konnte sich allerdings zunächst nicht auf dem exponierten Kursniveau halten und kam wieder zurück. Der schwache Gesamtmarkt dürfte am Freitag dabei durchaus eine Rolle gespielt haben.
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Applied Materials 350,23 EUR -1,29 % Lang & Schwarz

Applied Materials mit starken Q2-Daten

Der Anbieter für Fertigungsanlagen für die Halbleiterproduktion legte am Donnerstag (14. Mai, nach US-Handelsschluss) die Ergebnisse für das 2. Quartal (entspricht 3-Monatszeitraum zum 26. April 2026) des Fiskaljahres 2026 vor. 

Applied Materials veröffentlichte für den aktuellen Berichtszeitraum einen Umsatz in Höhe von 7,910 Mrd. US-Dollar. Das ist im Vergleich zum 2. Quartal des Fiskaljahres 2025 ein starkes Plus von 11 Prozent. Der Technologiekonzern vermeldete zudem für das 2. Quartal 2026 einen Gewinn (GAAP) in Höhe von 2,806 Mrd. US-Dollar (entspricht earnings per share (EPS) in Höhe von 3,51 US-Dollar). Im entsprechenden Vorjahreszeitraum belief sich der Gewinn auf 2,137 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 2,63 US-Dollar). Der Anstieg von 11 Prozent fiel überzeugend aus. Um Sondereffekte bereinigt gab der Konzern den Gewinn (non-GAAP) mit 2,286 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 2,86 US-Dollar) an. Im 2. Quartal des Fiskaljahres 2025 belief sich der bereinigte Gewinn auf 1,940 Mrd. US-Dollar. Das entsprach damals einem EPS in Höhe von 2,39 US-Dollar. 

Applied Materials Aktienanalyse

Starker Ausblick auf das laufende Quartal

Auch in puncto Ausblick ließ Applied Materials nichts anbrennen und erwartet für das laufende Quartal einen Umsatz in Höhe von 8,950 Mrd. US-Dollar +/- 500 Mio. US-Dollar sowie ein EPS (non-GAAP) in Höhe von 3,36 US-Dollar +/- 0,20 US-Dollar. 

Katapultieren die Zahlen die Aktie nun auf 500 US-Dollar?

In einer ersten Reaktion auf die Zahlen jagt die Aktie über die 470 US-Dollar. Die Wucht und die Vehemenz ließen einen Durchmarsch in Richtung 500 US-Dollar erwarten. Gewinnmitnahmen vereitelten jedoch das Vorhaben. Dennoch befindet sich Applied Materials in einer exzellenten Ausgangslage, sodass ein Vorstoß auf 500 US-Dollar jederzeit möglich scheint. Sollte es aber für die Aktie unter die 400 US-Dollar gehen, wäre die exzellente Ausgangsposition passé. Gleichzeitig müsste in diesem Fall mit weiteren Abgaben in Richtung 350 US-Dollar gerechnet werden. 

Bn-Redaktion/mt
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