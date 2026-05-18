Citigroup-Hammer für Infineon

Kursziel massiv auf 80 Euro angehoben – Steht die Aktie vor einer Mega-Neubewertung? 18.05.2026, 19:18 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild KI Chip
© Bild von Frank Rietsch auf Pixabay
Die Papiere von Infineon setzen ihren steilen Aufwärtskurs fort und gehören zu den Top-Performern im Technologie-Sektor. Angetrieben von einer spektakulären Analysten-Studie klettert die Aktie im späten Handel bei Lang & Schwarz um 4,13 Prozent nach oben und notiert aktuell bei 66,28 Euro. Damit rückt das bisherige Jahreshoch immer näher. Auslöser für den jüngsten Optimismus ist ein massives Upgrade der US-Großbank Citigroup, das die Fantasie der Anleger beflügelt.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Infineon Technologies 66,22 EUR +1,93 % Quotrix Düsseldorf

Citigroup-Analyst sieht rund 20 Prozent Aufwärtspotenzial
Die US-Bank hat das Kursziel für den DAX-Konzern drastisch von bisher 52 Euro auf 80 Euro hochgeschraubt und die Einstufung auf „Buy“ belassen. Analyst Andrew Gardiner verweist in seiner aktuellen Studie darauf, dass der Markt das langfristige Potenzial des Münchner Chipherstellers nach wie vor unterschätze. Das neue Kursziel ist ein echtes Ausrufezeichen und signalisiert vom aktuellen Niveau aus ein weiteres Kurspotenzial von gut 20 Prozent.

Leistungshalbleiter als Renditetreiber der Zukunft
Die fundamentale Begründung für die drastische Kursziel-Anhebung liegt in den globalen Megatrends. Laut Citigroup ist Infineon wie kaum ein anderer europäischer Technologiewert positioniert, um von der nächsten großen Investitionswelle zu profitieren. Key-Faktoren sind hierbei:

Künstliche Intelligenz: Der immense Energiehunger moderner KI-Rechenzentren verlangt nach hocheffizienten Power-Semiconductors, bei denen Infineon global führend ist.

Automotive & E-Mobility: Trotz temporärer Dellen bleibt der langfristige Trend zu Chips im Auto (Leistungselektronik und Sensorik) intakt.

Industrieautomatisierung: Die fortschreitende Digitalisierung der Produktion sorgt für eine dauerhaft stabile Basisnachfrage.

Marktrisiken bleiben im Blick
Trotz des ausgeprägten Bullen-Szenarios bleibt das Marktumfeld für Halbleiterwerte anspruchsvoll. Analysten weisen darauf hin, dass geopolitische Spannungen, anhaltender Preisdruck in bestimmten Chipsegmenten oder eine unerwartete Abschwächung der globalen Autokonjunktur Risiken für die Aktie darstellen. Die Citigroup gewichtet diese zyklischen Bremsfaktoren in ihrer neuen Analyse jedoch deutlich geringer als die strukturellen Wachstumschancen.

Fazit: Das Signal steht auf Ausbruch
Die massive Kurszielanhebung der Citigroup wirkt am Montag wie ein Weckruf für den gesamten Sektor. Infineon beweist relative Stärke und untermauert seinen Status als einer der spannendsten europäischen Technologiewerte. Gelingt der Aktie der nachhaltige Sprung über die aktuellen charttechnischen Hürden, scheint der Weg in Richtung der von der Citigroup ausgerufenen 80-Euro-Marke geebnet.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
WA4HC2
Ask: 0,31
Hebel: 21
mit starkem Hebel
DE000WA49E92
Ask: 15,26
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
UBS
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: WA4HC2 WA49E9. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP 2/Trump droht: 'Für den Iran tickt die Uhr' Hauptdiskussion
2 Taiwans Präsident bangt um Sicherheitsversprechen der USA Hauptdiskussion
3 ROUNDUP/Trump droht: 'Für den Iran tickt die Uhr' Hauptdiskussion
4 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
5 Kiew erhält mehr als 500 Soldatenleichen zurück Hauptdiskussion
6 Deutschland finanziert Militärausbildung in der Ukraine Hauptdiskussion
7 Angriff auf Nvidia: Warum plötzlich Alphabet die Nase vorn hat Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Commerzbank-Absage an Unicredit: Offizielles „Nein“ zum Angebot…

17:22 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Deutsche Börse hebt ab: TCI-Einstieg zündet den Kurs-Turbo

16:55 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax ringt zu Wochenbeginn um Stabilität: Hannover Rück – Ist das…

12:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gold kommt unter die Räder: Diese Goldminenaktie erreicht relevante…

12:10 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Amazon investiert Milliarden: Neues Liefernetz entsteht

11:53 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Siemens Energy hebt Ziele an: Anleger feiern Milliardenplus

11:47 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall unter Druck: Milliardenfantasie auf dem Prüfstand

11:41 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Deutsche Bank in der Bredouille: Droht der Aktie die nächste Abwä…

10:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer