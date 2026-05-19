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SAP-Aktie bricht nach oben aus

Zünden die neuen KI-Agenten jetzt die Kurs-Wende? 19.05.2026, 12:08 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild SAP
© Bild von Innova Labs auf Pixabay
Die Papiere von SAP setzen am Dienstag zu einem kräftigen Befreiungsschlag an und führen die Gewinnerliste im DAX an. Nach einer monatelangen Korrekturphase springt die Aktie des Walldorfer Software-Giganten am Mittag um 4,62 Prozent nach oben und notiert aktuell bei 156,49 Euro. Das Handelsvolumen zieht spürbar an. Anleger nutzen das historisch günstige Bewertungsniveau, nachdem wegweisende Impulse von der jüngsten Sapphire-Kundenkonferenz die Zuversicht in die Wachstumsstrategie zurückgebracht haben.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
SAP 157,15 EUR +5,06 % Lang & Schwarz

Günstigste Bewertung seit über zehn Jahren
Der jüngste Ausverkauf hat die fundamentale Bewertung von SAP auf ein Niveau gedrückt, das historisch Seltenheitswert besitzt. Erstmals seit dem Jahr 2014 ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Konzerns wieder unter die Marke von 20 gefallen und liegt aktuell bei knapp 12,6 (basierend auf den bereinigten Erwartungen).

Die fundamentale Unterbewertung sticht besonders ins Auge, da die Aktie damit deutlich unter dem niedrigsten aller Analysten-Kursziele notiert. Während Branchenexperten wie die Deutsche Bank Research ein Kursziel von 200 Euro verankern und Jefferies sogar 230 Euro für realistisch hält, bot der jüngste Rutsch auf ein neues Jahrestief eine statistisch hochattraktive Einstiegsgelegenheit.

Durchbruch mit autonomen KI-Agenten auf der Sapphire
Den konkreten fundamentalen Startschuss für die Erholung lieferten die technologischen Ankündigungen auf der Leitkonferenz Sapphire 2026 in Orlando. SAP-CEO Christian Klein präsentierte dort die neue Business AI Platform und die Vision des sogenannten „Autonomous Enterprise“.

Der Fokus verschiebt sich damit weg von reiner Assistenz-KI hin zu autonomen Software-Agenten, die komplexe, geschäftskritische Prozesse in Unternehmen vollautomatisch ausführen können. Da diese Plattform direkt mit den echten, hochpräzisen Geschäftsdaten der ERP-Systeme trainiert wird, liefert SAP genau die Verlässlichkeit, die Unternehmenskunden im Business-Alltag fordern – ein klarer Wettbewerbsvorteil gegenüber reinen Konsumenten-KIs.

Aktienanalyse

Charttechnischer Meilenstein: 50-Tage-Linie pulverisiert
Aus technischer Sicht ist der heutige Kurssprung ein wichtiges Signal. Mit dem Sprung über die Marke von 150,00 Euro hat die SAP-Aktie die wichtige 50-Tage-Linie nach oben gekreuzt und damit den mittelfristigen Abwärtstrend der letzten drei Monate gebrochen. Im Schlepptau von starken Vorgaben durch US-Konkurrenten wie ServiceNow (+2,48 Prozent) und Workday (+1,88 Prozent) positioniert sich der Wert neu. Sollte die Dynamik anhalten und auch die übergeordnete 200-Tage-Linie ins Visier geraten, könnte die Aktie die bisherigen Jahresverluste von knapp 28 Prozent rasch weiter abbauen.

Fazit: Solide Substanz zum Schnäppchenpreis
SAP beweist, dass es im Gegensatz zu vielen rein gehypten Tech-Werten echtes, profitables Wachstum im Hier und Jetzt liefert. Die Kombination aus der zukunftsweisenden KI-Plattform, der Erreichung der Cloud-Ziele und der historisch niedrigen Bewertung macht den DAX-Titel zu einem der spannendsten Turnaround-Kandidaten im europäischen Technologiesektor.

Bn-Redaktion/js
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