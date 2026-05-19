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Konzernumbau bei Meta

Massen-Versetzung in KI-Sparte vor geplantem Stellenabbau 19.05.2026, 13:04 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Meta
© Foto von Mariia Shalabaieva auf Unsplash
Beim Social-Media-Riesen Meta Platforms steht eine tiefgreifende operative Neuausrichtung bevor. Wie aus einem internen Memo von Personalchefin Janelle Gale hervorgeht, versetzt der Konzern rund 7.000 Mitarbeiter in neu geschaffene Abteilungen mit klarem Fokus auf Produkte im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Die Maßnahme ist Teil einer umfassenden Restrukturierung, in deren Zuge zeitgleich erhebliche Entlassungen angekündigt wurden.
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Meta Platforms (A) 524,25 EUR +0,03 % Lang & Schwarz

Flachere Hierarchien und Fokus auf KI-Produkte
Die Personalverschiebung dient dem Ziel, die Entwicklung von KI-Modellen und autonomen digitalen Assistenten innerhalb der App-Familie zu beschleunigen. Laut Konzernführung sollen die neuen Teams deutlich „flacher“ organisiert und kleiner aufgestellt werden, um die operative Agilität zu erhöhen. CEO Mark Zuckerberg hat die Weiterentwicklung der hauseigenen Large Language Models zur obersten Priorität erklärt, um im direkten Wettbewerb mit Konkurrenten wie Alphabet und OpenAI technologisch Schritt zu halten.

Stellenabbau zur Kompensation der Investitionskosten
Die Kehrseite der technologischen Neuausrichtung betrifft die Belegschaft: Um die immensen Infrastruktur- und Talentkosten im KI-Sektor finanziell aufzufangen, plant Meta einen signifikanten Personalabbau. Den Berichten zufolge sollen in dieser Woche rund 10 Prozent der Gesamtbelegschaft – was etwa 8.000 Arbeitsplätzen entspricht – gestrichen werden. Den betroffenen Angestellten in den nordamerikanischen Niederlassungen wurde bereits nahegelegt, am Tag der Kündigungswelle im Homeoffice zu arbeiten.

Analysten bewerten Effizienzsteigerung positiv
An der Wall Street wird der verschärfte Fokus auf Kostenkontrolle und Ressourceneffizienz von Analysten mehrheitlich konstruktiv kommentiert. Marktexperten betonen, dass die strikte Umschichtung von Kapazitäten in margenstarke Zukunftsfelder die langfristige Ertragskraft des Konzerns sichern dürfte. Die Bewertung der Aktie gilt im Vergleich zur US-Tech-Peergroup weiterhin als moderat, weshalb die Konsens-Einstufungen institutioneller Investoren im Vorfeld der Restrukturierung überwiegend auf „Buy“ verharren.

Fazit: Konsequenter Fokus auf die Kernstrategie
Meta setzt den eingeschlagenen Weg hin zu einer schlankeren und rein technologieorientierten Unternehmensstruktur konsequent fort. Während die personellen Einschnitte kurzfristig operative Unruhe stiften könnten, werten Marktteilnehmer die rigorose Budgetallokation zugunsten der KI-Infrastruktur als notwendigen Schritt zur Sicherung der zukünftigen Marktanteile im digitalen Werbemarkt.

Bn-Redaktion/js
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