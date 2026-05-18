Gold kommt unter die Räder

Diese Goldminenaktie erreicht relevante Unterstützung 18.05.2026, 12:10 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Gold kommt unter die Räder: Diese Goldminenaktie erreicht relevante Unterstützung
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Gold kam am Freitag gewaltig unter die Räder. Das Edelmetall verzeichnete einen deutlichen Preisrückgang. Im Vergleich zu Silber, das um etwa 9 Prozent zum Wochenausklang nachgeben musste, zog sich Gold mit einem Tagesverlust von 2 Prozent noch vergleichsweise gut aus der Affäre. Die 2 Prozent reichten allerdings aus, um das Edelmetall aus charttechnischer Sicht in Bedrängnis zu bringen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Kinross Gold 24,45 EUR -0,49 % L&S Exchange
Gold 4.534,91 USD -0,18 % Lang & Schwarz

Die Entwicklung an den Anleihemärkten setzte Gold und den anderen Edelmetallen massiv zu. Der rasante Anstieg der Renditen belastet enorm. So legten die Renditen der wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen in den letzten Handelstagen deutlich zu und erreichten am Freitag den Bereich von 4,6 Prozent. Die US-Inflationsdaten, die unter der Woche und deutlich über den Prognosen liegend veröffentlicht wurden, setzten die Spirale in Gang. Die wieder anziehenden Ölpreise beschleunigten sie, wenn man so will. 

Im Ergebnis rückt nun die Marke von 4.500 US-Dollar in den Fokus. Der Goldpreis sollte diese wichtige Unterstützung tunlichst verteidigen, anderenfalls muss mit weiteren Abgaben in Richtung 4.100 US-Dollar bis 4.000 US-Dollar gerechnet werden. 

Die nächsten Tage werden für Gold womöglich richtungsweisend. Im besten Fall dreht der Goldpreis oberhalb von 4.500 US-Dollar nach oben ab. Sollte es hingegen unter die zentrale Unterstützung von 4.100 US-Dollar / 4.000 US-Dollar gehen, wäre Obacht geboten.

Der kräftige Rücksetzer bei Gold hat den Aktien der Goldproduzenten schwer zugesetzt. Massive Kursverluste prägten das Handelsgeschehen in den letzten Tagen. Auch die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Kinross Gold litt unter den jüngsten Entwicklungen. 

Kinross Gold Aktienchart in der Börsennews Aktienanalyse

Kinross Gold – Diese Goldminenaktie erreicht relevante Unterstützung

Die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Kinross Gold (WKN: A0DM94 | ISIN: CA4969024047 | Ticker-Symbol: KIN2) stand in den letzten Tagen stark unter Druck. 

Die Ende April vorgelegten Quartalsergebnisse hatten längst ihren Zauber verloren. Dabei legten die Kanadier exzellente Zahlen vor. Kinross Gold vermeldete für das 1. Quartal 2026 einen Umsatz in Höhe von 2,407 Mrd. US-Dollar, nach 1,497 Mrd. US-Dollar im 1. Quartal 2025. Der bereinigte Nettogewinn wurde im aktuellen Berichtszeitraum mit starken 854,1 Mio. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 0,71 US-Dollar) angegeben, nach 364,0 Mio. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 0,30 US-Dollar). 

Aus charttechnischer Sicht musste die Aktie mit dem Rücksetzer unter die 30 US-Dollar einen herben Rückschlag verkraften. Sollten nun auch noch die 28,5 US-Dollar nicht halten, könnte sich der Rücksetzer auf 25 US-Dollar ausdehnen. 

Bn-Redaktion/mt
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