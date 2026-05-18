Deutsche Bank in der Bredouille

Droht der Aktie die nächste Abwärtswelle? 18.05.2026, 10:39 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Deutsche Bank in der Bredouille: Droht der Aktie die nächste Abwärtswelle?
© Bild von Sylvester Böhle auf Pixabay
Der Dax ringt vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage um neues Aufwärtsmomentum. Gleiches gilt für die Aktie der Deutschen Bank. Die Ende April vom Finanzinstitut vorgelegten Zahlen fielen bekanntlich stark aus, doch sie vermochten es nicht, den Aktienkurs nachhaltig zu stimulieren. Im Ergebnis entwickelte sich die Aktie zuletzt tendenziell seitwärts. Das birgt Risiken. Droht der Deutsche-Bank-Aktie eine Abwärtswelle?
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Name Aktuell Diff. Börse
Deutsche Bank 26,37 EUR -2,31 % Lang & Schwarz
DAX 23.987,19 PKT +0,34 % Ariva Indikation

Deutsche Bank - Droht der Aktie die nächste Abwärtswelle? 

In unserer letzten Kommentierung zur Deutschen Bank (WKN: 514000 | ISIN: DE0005140008 | Ticker-Symbol: DBK) vom 29. April thematisierten wir die damals frischen Finanzergebnisse zum 1. Quartal 2026. Die Deutsche Bank wusste in allen Belangen zu überzeugen. Die Zahlen waren vom starken Anstieg der Erträge und des Ergebnisses geprägt. Obgleich die Finanzergebnisse vom Markt wohlwollend aufgenommen wurden, blieb eine nachhaltige Aufwärtsreaktion der Aktie aus. Das Widerstandscluster 29 Euro / 30 Euro blieb unüberwindbar. Die Chance, die sich die Aktie zuvor durch den Ausbruch aus dem steilen Abwärtstrend (rot dargestellt) erarbeitet hatte, blieb entsprechend ungenutzt. Das Momentum wich nach und nach aus der Deutschen-Bank-Aktie. Die Seitwärtsbewegung belegt das nachlassende Momentum. 

Deutsche Bank Aktienchart

Wie könnte es nun weitergehen?

Über den Aktienmärkten hängen gegenwärtig dunkle Wolken. Druck kommt in diesen Tagen von den Anleihemärkten. Die anziehenden Renditen machen den Aktien zu schaffen. Sollte sich die Großwetterlage weiter eintrüben, wäre das wohl auch der Deutschen-Bank-Aktie nicht sonderlich zuträglich. 
Aus charttechnischer Sicht sollten nun vor allem zwei Kursbereiche auf der Unterseite im Auge behalten werden – der um 25,8 Euro und der um 23,5 Euro. Der Zone um 23,5 Euro fällt dabei eine zentrale Rolle zu. Ein Rücksetzer der Aktie unter die 23,5 Euro wäre aus charttechnischer Sicht ein herber Rückschlag. Gleichzeitig müsste mit weiteren Abgaben in Richtung 20 Euro gerechnet werden. Um das Chartbild zu stabilisieren, bedarf es eines Vorstoßes über die Zone 29 Euro / 30 Euro. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Goldman Sachs bestätigten zuletzt ihr Votum „neutral“ für die Aktie. Das Kursziel hoben sie von 34,50 Euro auf 36,75 Euro an. Weiterhin zurückhaltend bleiben die Analysten der britischen Investmentbank Barclays. Deren Votum lautet unverändert „equal weight“. Das Kursziel sehen die Briten nach wie vor bei 32 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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