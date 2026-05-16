Gewinnmitnahmen nach Rekordlauf? Siemens gerät im DAX unter Druck

Siemens-Aktie bricht nach Rekordhoch ein – wächst jetzt die Nervosität im DAX? 16.05.2026, 15:25 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Gewinnmitnahmen nach Rekordlauf? Siemens gerät im DAX unter Druck: Siemens-Aktie bricht nach Rekordhoch ein – wächst jetzt die Nervosität im DAX?
© Bild von dmkoch auf Pixabay
Die Siemens-Aktie hat am Freitag nach einem historischen Höchststand deutlich nachgegeben. Nur einen Tag nach dem Sprung auf ein neues Rekordhoch geriet das Papier des Münchner Technologiekonzerns massiv unter Verkaufsdruck und zählte plötzlich zu den schwächsten Werten im DAX.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
ABB 89,43 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz
Infineon Technologies 64,46 EUR -0,85 % Lang & Schwarz
Siemens 258,58 EUR -0,02 % Lang & Schwarz
DAX 23.906,52 PKT -1,76 % Ariva Indikation
Schneider Electric 263,78 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

Eineinhalb Stunden vor Handelsschluss verlor die Aktie am Freitag 5,46 Prozent und fiel auf 258,75 Euro zurück. Damit entfernte sich das Papier deutlich vom erst am Donnerstag erreichten Allzeithoch bei 276,00 Euro. Die abrupte Kurswende sorgt nun für Diskussionen über die Nachhaltigkeit der jüngsten Rallye im deutschen Leitindex.

Siemens unter Druck: Markt verarbeitet Rekordniveau

Noch am Donnerstag hatte Siemens von der starken Nachfrage nach Infrastruktur-, Automatisierungs- und KI-bezogenen Technologien profitiert. Anleger hatten auf weiteres Wachstum im Industriegeschäft sowie auf zusätzliche Impulse durch Digitalisierung und Rechenzentrums-Investitionen gesetzt. Der Konzern gilt inzwischen als einer der wichtigsten Profiteure der globalen Modernisierung industrieller Prozesse.

Der deutliche Rücksetzer am Freitag deutet nun jedoch auf umfangreiche Gewinnmitnahmen hin. Nach der starken Kursentwicklung der vergangenen Monate könnten institutionelle Investoren begonnen haben, Positionen abzubauen. Gleichzeitig erhöht das hohe Bewertungsniveau die Sensibilität gegenüber Marktschwankungen.

Auch andere Industrie- und Technologiewerte standen zuletzt unter erhöhter Beobachtung. Im Fokus der Märkte bleiben Unternehmen wie ABB, Schneider Electric und Infineon, die ebenfalls stark vom Trend rund um Automatisierung, Energieeffizienz und künstliche Intelligenz profitieren. Die jüngste Dynamik im Technologiesektor hatte zahlreiche europäische Industriewerte auf neue Höchststände getrieben.

DAX-Rallye vor neuer Belastungsprobe?

Der Kursrückgang bei Siemens fällt in eine Phase erhöhter Unsicherheit an den europäischen Aktienmärkten. Nach der kräftigen Erholung seit Jahresbeginn mehren sich Stimmen, die vor einer kurzfristigen Überhitzung einzelner Branchen warnen. Besonders Aktien mit starkem KI-Bezug waren zuletzt stark gelaufen.

Marktteilnehmer beobachten nun genau, ob der Rücksetzer lediglich eine technische Korrektur bleibt oder erste Zweifel an der Bewertung großer Industrie- und Technologiekonzerne sichtbar werden. Siemens besitzt aufgrund seiner hohen Gewichtung im DAX erhebliche Bedeutung für die Stimmung im Gesamtmarkt.

Die kommenden Handelstage dürften deshalb richtungsweisend werden. Sollte die Aktie das Rekordniveau schnell wieder ins Visier nehmen, könnte die Rallye im europäischen Technologiesektor neue Nahrung erhalten. Bleibt der Verkaufsdruck dagegen bestehen, könnte aus der scharfen Korrektur schnell ein Signal für breitere Gewinnmitnahmen im DAX werden.

Bn-Redaktion/jh
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