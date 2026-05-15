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Wasserstoff-Comeback

Jetzt greifen Plug Power und Nel ASA an 15.05.2026, 17:50 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Wasserstofffabrik Symbolbild
© Bild von Sergei Gussev auf Pexels
Die Stimmung rund um Wasserstoff-Aktien hat sich in den vergangenen Wochen deutlich aufgehellt. Besonders Plug Power und Nel ASA rücken wieder verstärkt in den Fokus der Anleger. Starke Quartalszahlen, charttechnische Kaufsignale und neue Wachstumsfantasien rund um KI-Rechenzentren sorgen für neue Dynamik im Sektor.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
NEL ASA 0,2975 EUR +4,94 % Tradegate
Plug Power 3,118 EUR -4,06 % Lang & Schwarz

Plug Power überrascht mit starken Zahlen

Plug Power hat im ersten Quartal 2026 die Erwartungen vieler Analysten übertroffen. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 22 Prozent auf 163,51 Millionen US-Dollar. Besonders stark entwickelte sich das Elektrolyseur-Geschäft mit einem Wachstum von 343 Prozent. Auch die Wasserstoff-Sparte legte deutlich zu. Das Unternehmen profitierte dabei von höheren Volumina sowie sinkenden Beschaffungskosten. Der bereinigte Verlust je Aktie verbesserte sich gleichzeitig von minus 0,17 auf minus 0,08 US-Dollar. Analysten reagierten positiv. TD Cowen erhöhte das Kursziel von 2 auf 3 US-Dollar. B. Riley sieht sogar Potenzial bis 5 US-Dollar. Hintergrund sind vor allem Fortschritte bei Margen und Kostenkontrolle. Plug Power peilt weiterhin positive operative Ergebnisse ab 2027 an.

Amazon und Walmart sorgen für Stabilität

Ein wichtiger Faktor bleibt die Zusammenarbeit mit Großkunden wie Amazon und Walmart. Langfristige Verträge sorgen für eine bessere Planbarkeit im Kerngeschäft. Gleichzeitig treibt Plug Power den Ausbau seiner internationalen Elektrolyseur-Projekte voran. In Spanien entsteht gemeinsam mit Iberdrola und BP ein 25-Megawatt-Projekt. In Portugal läuft die Fertigstellung eines 100-Megawatt-Projekts mit Galp. Zusätzliche Fantasie liefert der KI-Boom. Der steigende Energiebedarf großer Rechenzentren rückt Wasserstofflösungen als Backup- und Primärstromversorgung stärker in den Fokus. Genau hier sehen viele Investoren neue Wachstumschancen für Unternehmen wie Plug Power oder Bloom Energy.

Charttechnik sendet ein starkes Signal

Auch aus charttechnischer Sicht hat sich das Bild bei Plug Power deutlich verbessert. Zuletzt bildete sich ein sogenanntes Golden Cross. Dabei kreuzte der 50-Tage-Durchschnitt den 200-Tage-Durchschnitt von unten nach oben. Dieses Muster gilt unter vielen Marktteilnehmern als klassisches Kaufsignal. Entscheidend bleibt nun die Marke von 4 US-Dollar. Sollte sich die Aktie nachhaltig darüber etablieren, könnten laut Analysten auch Kurse von 5 bis 6 US-Dollar möglich werden. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie bereits deutlich im Plus. Gleichzeitig bleibt der Titel wegen der hohen Volatilität spekulativ.

Nel ASA kämpft um die nächste Rally-Stufe

Auch Nel ASA arbeitet nach der jüngsten Konsolidierung an einem neuen Aufwärtstrend. Nach der Rally bis 3,515 NOK fiel die Aktie zunächst auf 2,73 NOK zurück. Dort hielt jedoch eine wichtige Unterstützung. Aktuell kämpft der Titel mit dem Widerstand zwischen 3,12 und 3,20 NOK. Ein Ausbruch darüber könnte den Weg in Richtung 3,45 bis 3,66 NOK freimachen. Darüber würde sich das langfristige Chartbild deutlich aufhellen. Erste Kursziele liegen dann bei rund 4 NOK. Der Stochastic RSI liefert bereits wieder ein Kaufsignal. Gleichzeitig bleibt der Chaikin Money Flow leicht negativ. Das zeigt, dass institutionelle Investoren bislang noch vorsichtig agieren.

Wasserstoff-Sektor gewinnt wieder an Momentum

Steigende Energiepreise, globale Dekarbonisierungsziele und der wachsende Strombedarf durch KI-Anwendungen sorgen derzeit für Rückenwind im gesamten Wasserstoff-Sektor. Neben Plug Power und Nel ASA profitieren davon auch Unternehmen wie SFC Energy, Bloom Energy oder Nordex. Trotz der jüngsten Erholung bleiben Risiken bestehen. Viele Unternehmen schreiben weiterhin Verluste und der Wettbewerb nimmt zu. Dennoch zeigt sich, dass Anleger nach langer Schwächephase wieder verstärkt auf Wasserstoff setzen. Besonders Plug Power und Nel ASA könnten dabei zu den wichtigsten Trend-Aktien der kommenden Monate gehören.

Bn-Redaktion/tb
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