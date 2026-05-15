Anzeige
+++Was passiert, wenn das tatsächlich funktioniert?: Der Ripple-Effekt, über den niemand spricht Der Ripple-Effekt, über den niemand spricht+++
AMD-Aktie unter Druck

Ist der Zauber der Zahlen bereits verflogen? Die nächsten Kursziele 15.05.2026, 11:57 Uhr Jetzt kommentieren: 0

AMD-Aktie unter Druck: Ist der Zauber der Zahlen bereits verflogen? Die nächsten Kursziele
© Bild: istockphoto.com/JHVEPhoto
Als Advanced Micro Devices (AMD) am 05. Mai die Ergebnisse des 1. Quartals 2026 präsentierte, fiel die Reaktion des Marktes eindeutig aus. Die Aktie schoss nach oben und schien kurzzeitig der Schwerkraft entsagt zu haben. AMD wusste in allen relevanten Punkten zu überzeugen. Mittlerweile sind einige Handelstage ins Land gegangen. Die Rallye scheint erlahmt. Ein mögliches Korrekturszenario zeichnet sich immer deutlicher ab. Gelingt es der AMD-Aktie noch einmal, sich diesem zu entziehen?
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Advanced Micro Devices 374,03 EUR -2,36 % Baader Bank

AMD – Ist der Zauber der Zahlen bereits verflogen?

Im Kommentar vom 06. Mai thematisierten wir die AMD-Zahlen ausführlich. Der Technologiekonzern überzeugte mit einer rasanten Umsatzentwicklung. So steigerte AMD den Umsatz im 1. Quartal 2026 im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal um satte 38 Prozent. Von Q4 / 2024 auf Q4 / 2025 betrug das Umsatzplus „nur“ 34 Prozent. Doch auch auf der Ergebnisseite ließ AMD nichts anbrennen. Ein starker Ausblick auf das laufende 2. Quartal 2026 rundete die Zahlenveröffentlichung ab. Kurzum. Der Markt war überaus zufrieden mit den Zahlen und honorierte sie. Die Aktie ging im Anschluss durch die Decke. In den ersten Tagen nach der Veröffentlichung setzten zudem Anschlusskäufe ein. Das Tempo blieb zunächst hoch. Die Aktie legte auf knapp 472 US-Dollar zu.

Das exponierte Kursniveau provozierte allerdings Gewinnmitnahmen. In den letzten Handelstagen geriet AMD mehr und mehr in Bedrängnis. Bahnt sich eine obere Trendwende an?

Chartanalyse zur Aktie

Die Aktie zog sich zwischenzeitlich auf unter 440 US-Dollar zurück. Aus charttechnischer Sicht ist die Fallhöhe und damit das Korrekturpotenzial beachtlich. Ein Test der 400 US-Dollar sollte nicht überraschen. Sollten die 400 US-Dollar nicht halten, muss mit weiteren Abgaben in Richtung 350 US-Dollar gerechnet werden. Der erste technisch belastbare und tragfähige Kursbereich liegt jedoch erst bei 267 US-Dollar. Angesichts der fundamentalen Stärke der Aktie ist eine Bewegung auf 267 US-Dollar nach aktuellem Stand aber nicht unbedingt zu erwarten.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays reagierten auf die Quartalszahlen und setzten das Kursziel für AMD von 300 US-Dollar auf 500 US-Dollar nach oben. Das Votum der Analysten lautet „overweight“. Die Analysten von Bernstein Research gingen ähnlich vor. Sie hoben das Kursziel von 265 US-Dollar auf 525 US-Dollar kräftig an und stuften die Aktie von „market-perform“ auf „outperform“ hoch.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
GW66GY
Ask: 3,18
Hebel: 20
mit starkem Hebel
GW6Q14
Ask: 4,60
Hebel: 7
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GW66GY GW6Q14. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Deutschland finanziert Militärausbildung in der Ukraine Hauptdiskussion
2 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
3 Angriff auf Nvidia: Warum plötzlich Alphabet die Nase vorn hat Hauptdiskussion
4 WDH/ROUNDUP/Merz: Deutschland wird bis 2035 grundlegend anders Hauptdiskussion
5 Israel kauft zwei neue Kampfjet-Staffeln von Boeing und Lockheed Martin Hauptdiskussion
6 ROUNDUP: Trump will 'weit mehr' als 5.000 Soldaten abziehen Hauptdiskussion
7 ROUNDUP: USA kündigen Abzug von 5.000 Soldaten aus Deutschland an Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Rheinmetall – Kursabsturz immer dramatischer: Sind das jetzt schon…

10:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Cisco überrascht mit starkem Wachstum im KI-Markt: Cisco-Aktie vor …

Gestern 14:18 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI-Boom treibt Chipwerte weiter nach oben: Marvell-Aktie auf …

Gestern 14:12 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Formel-1-Comeback sorgt für Schlagzeilen – doch die Börse …

Gestern 14:04 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rekordjagd bei Siemens: Diese Pläne treiben die Aktie an

Gestern 13:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Überraschung bei SAP: Analysten sehen plötzlich riesiges Potenzial…

Gestern 12:47 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall im Ausverkauf: Das steckt hinter dem Absturz

Gestern 12:13 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Cisco Systems nach Zahlen entfesselt: Aktie tritt Mega-Rallye los…

Gestern 9:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer