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Rheinmetall – Kursabsturz immer dramatischer

Sind das jetzt schon Kaufkurse? 15.05.2026, 10:19 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Rheinmetall – Kursabsturz immer dramatischer: Sind das jetzt schon Kaufkurse?
© Bild: istockphoto.com/Markus Volk
Der gefeierte Börsenstar vergangener Monate steht mittlerweile massiv unter Abgabedruck. Kratzte die Rheinmetall-Aktie im Januar dieses Jahres noch an der Marke von 2.000 Euro, kommen aktuell die 1.000 Euro in Sichtweite. Die beiden Kursmarken haben enorme psychologische Bedeutung. Die eine (2.000 Euro) ist eng mit dem vorläufigen Scheitern der Rallye verbunden. Die andere (1.000 Euro) könnte endlich Aufbruchsstimmung kreieren oder aber im Worst-Case-Szenario die Korrektur weiter anheizen. Wie auch immer. Eine Entscheidung bahnt sich an und sie könnte zeitnah fallen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Rheinmetall 1.151,80 EUR +0,07 % Gettex
DAX 24.063,51 PKT -1,12 % Ariva Indikation

Quartalszahlen können Rheinmetall-Aktie nicht „wiederbeleben“

In unserem Kommentar vom 07. Mai thematisierten wir an dieser Stelle die Finanzergebnisse des Düsseldorfer Rüstungskonzerns. Die kurz zuvor veröffentlichten Eckdaten hatten der Zahlenveröffentlichung mehr oder weniger den Wind aus den Segeln genommen. Entsprechend zurückhaltend reagierte die Rheinmetall-Aktie (WKN: 703000 | ISIN: DE0007030009 | Ticker-Symbol: RHM) auf die eigentlichen Finanzergebnisse.

Weniger zurückhaltend reagierte der Markt auf die Herabstufung der Rheinmetall-Aktie durch JPMorgan. Die US-Amerikaner zählten lange Zeit in Bezug auf Rheinmetall zu den Optimisten, wurden nun kürzlich allerdings vorsichtiger. Die Analysten von JPMorgan nahmen das Kursziel von 2.130 Euro auf 1.500 Euro zurück. Das Votum senkten sie von „overweight“ auf „neutral“. Diese Entscheidung schlug hohe Wellen und brachte die Aktie in Bedrängnis.

Aktienchart

Auch andere Analysten schlugen in die Kerbe und wurden in Bezug auf die Rheinmetall-Aktie vorsichtiger. So senkten die Analysten von Warburg Research ihr Kursziel von 1.700 Euro auf 1.550 Euro. Sie stuften aber die Aktie von „hold“ auf „buy“ hoch. Die Analysten von Bernstein Research bestätigten ihre Einstufung „outperform“, senkten aber das Kursziel von 2.050 Euro auf 1.900 Euro. Die Analysten der Schweizer UBS „widersetzten“ sich vorerst dem Trend zur Kurszielsenkung und bestätigten ihr Kursziel für Rheinmetall in Höhe von 2.200 Euro. Das Votum lautet unverändert „buy“.

Kursabsturz immer dramatischer - Sind das jetzt schon Kaufkurse? 

Wie bereits zuletzt an dieser Stelle skizziert, hat sich mit dem Bruch des markanten Unterstützungsbereiches um 1.320 Euro / 1.300 Euro ein starkes Verkaufssignal in Richtung 1.000 Euro installiert. Mittlerweile befinden sich die 1.000 Euro in Reichweite. Die Aktie ist massiv überverkauft und wäre eigentlich reif für eine Gegenbewegung. Aber: Solange es keinen tragfähigen Boden gibt, sind Käufe mit großen Risiken verbunden. Rücksetzer unter die 1.000 Euro sind mit Blick auf die aktuelle Abwärtsdynamik nicht auszuschließen.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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