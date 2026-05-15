Anzeige
+++Was passiert, wenn das tatsächlich funktioniert?: Der Ripple-Effekt, über den niemand spricht Der Ripple-Effekt, über den niemand spricht+++
Luxusgigant unter Druck

LVMH trennt sich von Traditionsmarke 15.05.2026, 18:34 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Louis Vuitton Storefront
© Bild von Valeriia Slobodeniuk auf Pexels
LVMH trennt sich von der traditionsreichen Modemarke Marc Jacobs und sendet damit ein deutliches Signal an Investoren. Der Luxuskonzern um Bernard Arnault reagiert auf die anhaltende Schwäche im Luxusmarkt und verschärft seinen Fokus auf besonders profitable Marken. Gleichzeitig entstehen neue Spekulationen über weitere Verkäufe und milliardenschwere Übernahmen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 454,98 EUR -1,16 % Lang & Schwarz

Verkauf mit Signalwirkung

LVMH verkauft die Modemarke Marc Jacobs für 850 Millionen US-Dollar an WHP Global und die G-III Apparel Group. Beide Käufer übernehmen jeweils 50 Prozent der Marke und zahlen dafür je 425 Millionen Dollar. Die Transaktion soll noch vor Jahresende abgeschlossen werden. Marc Jacobs bleibt trotz des Eigentümerwechsels Kreativdirektor seiner Marke. G-III übernimmt künftig das operative Geschäft einschließlich Großhandel und Direktvertrieb. WHP Global soll die Markenlizenzen steuern. Zum Portfolio von WHP gehören bereits Vera Wang, rag & bone und G-STAR. LVMH hatte die Mehrheit an Marc Jacobs bereits 1997 übernommen. Damals wechselte Marc Jacobs gleichzeitig als Kreativchef zu Louis Vuitton und spielte eine wichtige Rolle beim Ausbau der Marke zum globalen Luxusgiganten.

Luxuskonzern setzt auf Kernmarken

Der Verkauf gilt als Teil eines größeren Strategiewechsels bei LVMH. Der Konzern besitzt mehr als 70 Marken aus den Bereichen Mode, Schmuck, Spirituosen und Kosmetik. Den Großteil der Gewinne liefern jedoch nur wenige Namen wie Louis Vuitton, Dior, Tiffany, Bulgari und Sephora. Nach mehreren schwächeren Quartalen wächst der Druck auf Bernard Arnault. Die Aktie von LVMH hat in diesem Jahr bereits rund 30 Prozent verloren und entwickelt sich seit längerer Zeit schwächer als andere Luxuswerte. Zusätzliche Unsicherheit entsteht durch geopolitische Spannungen und die Frage der langfristigen Nachfolge im Konzern. Analysten sehen deshalb zunehmenden Druck, kleinere und weniger profitable Marken abzustoßen.

Weitere Verkäufe möglich

Der Marc-Jacobs-Deal dürfte nicht der letzte Schritt bleiben. Bereits in den vergangenen Jahren hatte sich LVMH von Beteiligungen wie Off-White, Teilen von Stella McCartney und Reiseeinzelhandelsaktivitäten in China getrennt. Am Markt kursieren zudem Berichte über mögliche Verkäufe weiterer Marken wie Kenzo oder Pucci. Auch über die Zukunft von Fenty Beauty wird spekuliert. Die von Rihanna aufgebaute Kosmetikmarke könnte ebenfalls auf den Prüfstand kommen. Branchenbeobachter sehen darin ein klares Signal. LVMH wolle sich stärker auf hochpreisige Luxusmarken mit hoher Gewinnmarge konzentrieren und weniger rentable Geschäftsbereiche reduzieren.

Konkurrenzdruck nimmt zu

Gleichzeitig verschärft sich der Wettbewerb im Luxussegment. Besonders Chanel startet stark ins Jahr 2026. Die Erwartungen an den neuen Kreativchef Matthieu Blazy sorgen laut Analysten für steigende Nachfrage bei Mode- und Lederwaren. Experten gehen davon aus, dass Chanel in diesem Jahr einen erheblichen Teil des Wachstums im Luxusmarkt auf sich ziehen könnte. Das würde den Druck auf Konkurrenten wie Louis Vuitton und Dior zusätzlich erhöhen. Auch Kering reagiert bereits auf die schwierige Lage. Der Konzern arbeitet derzeit an einer Restrukturierung der verlustreichen Marke Alexander McQueen. Beobachter halten einen späteren Verkauf für möglich.

Milliardenfantasie in Italien

Parallel zu den Verkäufen entstehen neue Übernahmefantasien. Besonders Italien steht dabei im Fokus. Laut früheren Berichten soll Giorgio Armani in seinem Testament LVMH als bevorzugten Käufer seines Modehauses genannt haben. Neben LVMH werden auch L’Oreal und EssilorLuxottica als mögliche Interessenten genannt. Ein solcher Deal könnte zu den größten Übernahmen der Branche zählen. Zugleich baut das Umfeld von LVMH seine internationale Präsenz weiter aus. Die Beteiligungsgesellschaft L Catterton, die mit LVMH verbunden ist, steigt beim Familien- und Gesundheitsdienstleister Saint Bella ein. Das Unternehmen plant eine weltweite Expansion mit Standorten unter anderem in New York, Paris, London und Sydney. Damit verstärkt sich der Einfluss des Luxuskonzerns zunehmend auch außerhalb des klassischen Modegeschäfts.

Bn-Redaktion/tb
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
MN9NV7
Ask: 0,23
Hebel: 20
mit starkem Hebel
MN5P1H
Ask: 0,93
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MN9NV7 MN5P1H. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Deutschland finanziert Militärausbildung in der Ukraine Hauptdiskussion
2 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
3 Angriff auf Nvidia: Warum plötzlich Alphabet die Nase vorn hat Hauptdiskussion
4 WDH/ROUNDUP/Merz: Deutschland wird bis 2035 grundlegend anders Hauptdiskussion
5 Israel kauft zwei neue Kampfjet-Staffeln von Boeing und Lockheed Martin Hauptdiskussion
6 ROUNDUP: Trump will 'weit mehr' als 5.000 Soldaten abziehen Hauptdiskussion
7 ROUNDUP: USA kündigen Abzug von 5.000 Soldaten aus Deutschland an Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Wasserstoff-Comeback: Jetzt greifen Plug Power und Nel ASA an

17:50 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Adidas verändert Strukturen: Märkte sollen schneller reagieren

14:53 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Vonovia hält an Zielen fest: Kritik erhöht den Druck

14:48 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Novo Nordisk stoppt Ausbau: Strategiewechsel sorgt für Unruhe

14:41 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

AMD-Aktie unter Druck: Ist der Zauber der Zahlen bereits verflogen? …

11:57 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall – Kursabsturz immer dramatischer: Sind das jetzt schon…

10:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Cisco überrascht mit starkem Wachstum im KI-Markt: Cisco-Aktie vor …

Gestern 14:18 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI-Boom treibt Chipwerte weiter nach oben: Marvell-Aktie auf …

Gestern 14:12 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer