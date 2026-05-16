Dax taumelt ins Wochenende

SAP – War es das jetzt? Dieser Abverkauf lässt hoffen 16.05.2026, 07:33 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax taumelt ins Wochenende: SAP – War es das jetzt? Dieser Abverkauf lässt hoffen
© Bild: istockphoto.com/Victor Golmer
Der Dax taumelte ins Wochenende. Der gestrige Freitagshandel hatte es noch einmal in sich. Die Aktienmärkte gingen in die Knie und standen dabei ganz unter dem Eindruck aufziehender Inflationssorgen. Nicht zuletzt gossen die unter der Woche veröffentlichten US-Verbraucher- und US-Erzeugerpreisdaten für April Öl ins Feuer.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
SAP 146,14 EUR +0,03 % Lang & Schwarz
DAX 23.906,52 PKT -1,76 % Ariva Indikation

Am Freitag brachen sich die Sorgen und Ängste Bahn. Die Renditen der Staatsanleihen gingen nach oben. So durchbrachen die Renditen der eminent wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen die Marke von 4,5 Prozent. Diese Entwicklung setzte allerdings nicht nur den Aktienmärkten zu. Auch Gold und Silber mussten Federn lassen. Dass sich die Ölpreise am Freitag tendenziell nach oben orientierten, gab den Inflationssorgen zusätzlichen Schub.

Kurzum. Der deutsche Leitindex unterschritt am Freitag temporär die Marke von 24.000 Punkten. Einen nachhaltigen Bruch dieser eminent wichtigen Chartmarke gilt es, unter allen Umständen zu verhindern. Ein solcher würde den Dax in arge Bedrängnis bringen.

In Bedrängnis ist auch die SAP-Aktie in den letzten Monaten geraten. Die Aktie des deutschen Softwarekonzerns steht seit geraumer Zeit massiv unter Druck. Kürzlich schien sich die Lage noch einmal zu verschärfen, als es unter die Marke von 140 Euro ging. 

Aktienchartanalyse

SAP - War es das jetzt? Dieser Abverkauf lässt hoffen

Der Rücksetzer der SAP-Aktie (WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Ticker-Symbol: SAP) unter die 140 Euro dürfte bei dem einen oder anderen Marktakteur zur Schnappatmung geführt haben, denn die 140 Euro sind von zentraler Bedeutung. Der Abverkauf in Richtung 135 Euro hat zwar die Unterstützung aufgeweicht, doch das rasche Comeback der Aktie oberhalb von 140 Euro lässt wiederum hoffen. Bei dem Rücksetzer könnte es sich um einen Marktbereinigung gehandelt haben. Allerdings muss es der Aktie nunmehr gelingen, dieses Szenario zu forcieren. Sollte es für die SAP-Aktie über die 160 Euro gehen, wäre das ein wichtiges Indiz hinsichtlich einer Marktbereinigung und einer anschließenden unteren Trendwende. Doch soweit ist es noch nicht.  Zunächst muss sich die SAP-Aktie oberhalb von 140 Euro festsetzen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Jefferies bleiben unverändert optimistisch. Sie bestätigten kürzlich noch einmal ihr Kursziel von 230 Euro. Das Votum lautet nach wie vor „buy“. Die Analysten der Schweizer UBS bleiben ebenfalls bei ihrer Einschätzung „buy“ für die SAP-Aktie. Das Kursziel sehen sie unverändert bei 205 Euro.

 (DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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