Renk nach Zahlen

Aktie stolpert ins Kursdebakel. So schlimm kann es jetzt werden 16.05.2026, 07:24 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Renk nach Zahlen: Aktie stolpert ins Kursdebakel. So schlimm kann es jetzt werden
© bn Symbolbild
Die Zahlen des Augsburger Herstellers von Motoren und Antriebssystemen für militärische und zivile Anwendungen Renk wurden mit einer gewissen Anspannung erwartet. Die Kursentwicklung der Rüstungsaktie ließ in den letzten Wochen zu wünschen übrig. Die Aktie bewegte sich mehr oder weniger seitwärts und ließ Bewegungsdynamik vermissen. Neuen Schwung sollten die Q1-Daten bringen. Als diese am 06. Mai veröffentlicht wurden, setzte sich die Aktie tatsächlich in Bewegung – allerdings in die für viele „falsche“ Richtung.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
RENK Group 43,74 EUR -2,94 % Lang & Schwarz

Renk mit Zahlen – Aktie stolpert ins Kursdebakel

Schauen wir uns die aktuellen Finanzergebnisse einmal genauer an. Der deutsche Rüstungskonzern veröffentlichte für das 1. Quartal 2026 einen Umsatz in Höhe von 283,6 Mio. Euro. Das ist im Vergleich zum 1. Quartal 2025 ein Plus beim Umsatz von 4 Prozent. Das bereinigte EBIT legte gegenüber dem 1. Quartal 2025 im aktuellen Berichtszeitraum um solide 10,4 Prozent auf nunmehr 42,4 Mio. Euro zu. Die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich entsprechend leicht von 14,1 Prozent im 1. Quartal 2025 auf 15 Prozent im 1. Quartal 2026. Renk verzeichnete im letzten Quartal Auftragseingänge in Höhe von 582,3 Mio. Euro, ein Plus von 6,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Der Gesamtauftragsbestand legte von 5,5 Mrd. Euro per 31.03.2025 auf nun 6,9 Mrd. Euro per 31.03.2026 zu.

Das Augsburger Unternehmen bestätigte im Rahmen der Zahlenveröffentlichung noch einmal die Jahresziele 2026 und prognostiziert unverändert einen Umsatz von mehr als 1,5 Mrd. Euro. Das bereinigte EBIT wird zwischen 255 Mio. Euro bis 285 Mio. Euro erwartet.

Chart zur Aktie

Aktie nach Zahlen auf Tauchstation

Die Renk-Aktie (WKN: RENK73 | ISIN: DE000RENK730 | Ticker-Symbol: R3NK) geriet nach den Zahlen unter Druck. Der Rücksetzer unter die zentrale Unterstützungszone 50 Euro / 46 Euro war ein herber Rückschlag. Zudem droht das daraus resultierende Verkaufssignal seine Wirkung zu entfalten. Weitere Abgaben in Richtung 40 Euro bzw.32 Euro sollten nicht überraschen. Die Lage ist aus charttechnischer Sicht durchaus prekär und würde sich erst durch einen beherzten Vorstoß über die 50 Euro entspannen.

Das sagen Analysten

Die Analysten von Goldman Sachs blieben zuletzt bei ihrem Votum „neutral“. Das Kursziel senkten sie allerdings von 70 Euro auf 65 Euro. Die Analysten von Deutsche Bank Research bewerten die Lage etwas positiver und stufen die Aktie mit „buy“ ein. Das Kursziel setzen sie mit 73 Euro an.

Bn-Redaktion/mt
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