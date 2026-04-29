Deutsche Bank mit starken Zahlen

Was macht die Aktie? 29.04.2026, 09:12 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Deutsche Bank mit starken Zahlen: Was macht die Aktie?
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Der „Tag des Jahres“ startet unter anderem mit den Quartalszahlen der Deutschen Bank. Dem heutigen Mittwoch wird ob der Termindichte richtungsweisender Charakter zugebilligt. Zahlreiche Quartalsberichte, weitere Konjunkturdaten und nicht zuletzt die Leitzinsentscheidung der Fed im weiteren Tagesverlauf könnten an den Finanzmärkten eine Weichenstellung erzwingen. Die Zahlen der Deutschen Bank sind schon da. Und sie fielen gut aus.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Deutsche Bank 26,27 EUR -3,82 % Lang & Schwarz
DAX 23.836,22 PKT -0,69 % Ariva Indikation

Deutsche Bank mit starken Zahlen

Schauen wir uns die Zahlen der Deutschen Bank einmal im Detail an. So gab die Deutsche Bank die Erträge für das 1. Quartal 2026 mit 8,671 Mrd. Euro an, nach 8,524 Mrd. Euro im 1. Quartal 2025. Das Finanzinstitut verzeichnete somit einen Anstieg der Erträge in Höhe von 2 Prozent; wechselkursbereinigt waren es sogar 6 Prozent. Mit einem Plus von 11 Prozent war die überaus robuste Geschäftsentwicklung im Investmentbanking-Bereich ein maßgeblicher Wachstumstreiber. Die Deutsche Bank wies ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von 3,041 Mrd. Euro aus. Das ist im Vergleich zum Vorjahr mit 2,837 Mrd. Euro ein kräftiges Plus von 7 Prozent. Das den Aktionären der Deutschen Bank zurechenbare Konzernergebnis wurde mit einem Gewinn in Höhe von 1,912 Mrd. Euro angegeben, nach einem Gewinn in Höhe von 1,775 Mrd. Euro im 1. Quartal 2025; ein Plus von 8 Prozent. Die für Banken wichtige Kernkapitalquote blieb mit 13,8 Prozent unverändert.

Die Deutsche Bank unterstrich noch einmal das Ertragsziel für 2026 in Höhe von 33 Mrd. Euro.

Chart

Was macht die Aktie?

Zum Zeitpunkt der letzten Kommentierung zur Aktie der Deutschen Bank (WKN: 514000 | ISIN: DE0005140008 | Ticker-Symbol: DBK) stand diese gerade unter Druck. Zuvor  scheiterte die Aktie mit dem Versuch, den Widerstandsbereich 29 Euro / 30 Euro zu überwinden. Somit rückte ein erneuter Test der Unterstützungszone 24 Euro / 23 Euro in den Fokus. Idealerweise halten aber bereits die 25 Euro.

Mit den frischen Zahlen im Rücken zeigt die Aktie zunächst wenig Bewegungsdrang. Der Markt sortiert sich offenkundig noch. Ein erneutes Anlaufen des oben genannten Widerstandsbereiches und schließlich ein Ausbruch wären aus charttechnischer Sicht eminent wichtig.

Zusammengefasst

Die Deutsche Bank legte ein starkes Zahlenwerk vor. Noch hält sich der Markt bedeckt. Die nächsten Stunden bzw. Tage werden die Richtung weisen. Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung klar definiert: Die Deutsche Bank muss über die 30 Euro und sollte tunlichst nicht unter die 23 Euro. Anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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