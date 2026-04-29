Siemens Healthineers

Aktie im freien Fall – das sind die Gründe 29.04.2026, 11:41 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Siemens Health
© Symbolbild von Maxim Hopman auf Unsplash
Die Aktie von Siemens Healthineers steht massiv unter Druck und hat ein neues 52-Wochen-Tief erreicht, belastet durch politische Reformen, Zölle und Währungseffekte. Besonders die geplanten Einsparungen im deutschen Gesundheitswesen treffen das Kerngeschäft mit Kliniken hart, während gleichzeitig externe Kosten steigen. Trotz dieser Herausforderungen setzt das Unternehmen auf Wachstum durch Radiopharmaka und steht mit den kommenden Quartalszahlen vor einem entscheidenden Test.
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Siemens Healthineers 33,77 EUR -4,31 % Lang & Schwarz

Neues Jahrestief bei 35,25 Euro: Mehrere Belastungsfaktoren treffen

Die Aktie von Siemens Healthineers steht weiter unter Druck und markierte zuletzt ein neues 52-Wochen-Tief bei 35,25 Euro. Seit Jahresbeginn summiert sich das Minus auf knapp 21 Prozent. Auffällig ist dabei die Gleichzeitigkeit mehrerer negativer Einflussfaktoren, die sowohl das operative Geschäft als auch die Erwartungen der Investoren belasten.

Vor allem die politischen Rahmenbedingungen im Heimatmarkt Deutschland rücken zunehmend in den Fokus. Gleichzeitig sorgen externe Faktoren wie Zölle und Währungseffekte für zusätzlichen Gegenwind.

Gesundheitsreform trifft Kerngeschäft der Kliniken

Ein zentraler Belastungsfaktor ist die geplante Reform der gesetzlichen Krankenversicherung. Das Bundeskabinett hat über das GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz entschieden, mit dem bis 2027 Einsparungen von rund 20 Milliarden Euro erreicht werden sollen. Mehr als 40 Prozent dieser Kürzungen sollen den Krankenhaussektor betreffen.

Für Siemens Healthineers ist das besonders relevant, da Kliniken die wichtigsten Kunden für bildgebende Systeme und Labordiagnostik darstellen. Die wirtschaftliche Lage vieler Häuser ist bereits angespannt: Rund zwei Drittel der deutschen Krankenhäuser schreiben derzeit rote Zahlen. Der Klinikverbund Hessen warnt in diesem Zusammenhang sogar vor einer möglichen Insolvenzwelle.

Politisch bleibt das Reformvorhaben umstritten. Während die SPD gezielte Einsparungen bei Klinikbetreibern fordert, plädiert die CSU dafür, dass der Bund die Kosten für Bürgergeldbezieher vollständig übernimmt. Die Unsicherheit über die konkrete Ausgestaltung erhöht den Druck auf die Branche zusätzlich.

400 Millionen Euro Zölle und 250 Millionen Euro Währungseffekte

Neben den politischen Risiken sieht sich Siemens Healthineers auch mit erheblichen externen Belastungen konfrontiert. Für das Jahr 2026 kalkuliert das Management mit Zollkosten von rund 400 Millionen Euro. Hinzu kommen negative Währungseffekte von bis zu 250 Millionen Euro.


Trotz dieser Faktoren hält das Unternehmen an seiner Prognose fest. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll weiterhin zwischen 2,20 und 2,40 Euro liegen, während das Umsatzwachstum bei 5 bis 6 Prozent erwartet wird. Mittelfristig plant der Konzern, die Zusatzbelastungen durch Preisanpassungen, konsequente Kostendisziplin und eine stärkere Verlagerung der Produktion zu kompensieren.

Radiopharmaka als strategischer Hoffnungsträger

Abseits der kurzfristigen Herausforderungen setzt Siemens Healthineers auf Wachstum in einem hochspezialisierten Bereich: Radiopharmaka. Im April wurde eine klinische Liefervereinbarung mit Radiopharm Theranostics geschlossen. Dabei produziert Siemens Healthineers den PET-Bildgebungsagenten RAD101 und vertreibt ihn über sein Netzwerk von Radioapotheken in den USA.

RAD101 zielt auf die Diagnose von Hirnmetastasen aus soliden Tumoren. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat dem Wirkstoff den Fast-Track-Status verliehen, insbesondere zur Unterscheidung von Tumorrezidiven gegenüber therapiebedingten Veränderungen.

Abspaltung rückt näher, Zahlen im Fokus

Auch auf Konzernebene stehen wichtige Veränderungen an. Ende April konkretisierte die Siemens AG ihre Pläne zur vollständigen Trennung von Siemens Healthineers. Auf der Hauptversammlung im Februar 2027 soll über die Direktabspaltung der verbleibenden Anteile entschieden werden. Während sich die Siemens-Aktie vergleichsweise stabil entwickelt, öffnet sich die Bewertungsschere zur Tochtergesellschaft weiter.

Ein entscheidender Termin steht bereits bevor: Am 7. Mai veröffentlicht Siemens Healthineers die Zahlen für das zweite Quartal. Dann wird sich zeigen, ob das operative Geschäft die Belastungen durch Zölle, Währungen und ein schwächeres China-Geschäft auffangen kann — oder ob sich der Druck auf die Prognose weiter verstärkt.

Bn-Redaktion/aw
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