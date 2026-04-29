Mercedes-Benz Group nach den Zahlen

Gelingt der Aktie das Comeback? 29.04.2026, 11:26 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Mercedes-Benz Group nach den Zahlen: Gelingt der Aktie das Comeback?
© Cédric Streit auf Unsplash (Symbolbild)
Die heutige Quartalszahlenpräsentation kommt zu einem wichtigen Zeitpunkt, steht die Mercedes-Benz-Aktie aus charttechnischer Sicht doch enorm unter Druck. Die erste Reaktion auf die Zahlen fiel vielversprechend aus. Gelingt der Aktie möglicherweise das Comeback?
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Mercedes-Benz Group 49,02 EUR -0,47 % Lang & Schwarz

Mercedes-Benz Group mit frischen Zahlen zum ersten Quartal

Der Stuttgarter Autobauer gab den Umsatz im März-Quartal mit 31,602 Mrd. Euro an.  Das ist im Vergleich zum 1. Quartal 2025 ein Rückgang um 5 Prozent. Damals wurde ein Umsatz in Höhe von 33,224 Mrd. Euro vermeldet. Das EBIT (earnings before interest and taxes) ging im Jahresvergleich um 17 Prozent auf nun 1,904 Mrd. Euro zurück. Das bereinigte EBIT reduzierte sich gar um 30 Prozent auf 1,773 Mrd. Euro im aktuellen Berichtzeitraum. Die Mercedes-Benz Group vermeldete ein Konzernergebnis in Höhe von 1,433 Mrd. Euro, nach 1,731 Mrd. Euro im 1. Quartal 2025 – ein Minus von 17 Prozent. Das entspricht wiederum einem EPS im 1. Quartal 2026 in Höhe von 1,49 Euro, nach 1,74 Euro im 1. Quartal 2025.

Man kann nicht sagen, dass der Markt die Zahlen feierte, aber die erste Kursreaktion lässt vermuten, dass man nicht ganz unzufrieden war. Die Aktie verzeichnet zur Stunde leichte Kursgewinne. Die kommen aus charttechnischer Sicht genau richtig. 

Mercedes-Benz-Aktie in der Börsennews Aktienanalyse

Aktie charttechnisch angezählt

Die Mercedes-Benz-Aktie (WKN: 710000 | ISIN: DE0007100000 | Ticker-Symbol: MBG) stand vor der Zahlenveröffentlichung aus charttechnischer Sicht massiv unter Druck. Im Kursverlauf dominieren Abwärtstrends. Der Bruch der eminent wichtigen Unterstützung von 55 Euro trübte das Chartbild deutlich ein. Mit dem Rücksetzer unter die 55 Euro kreuzte der Kursverlauf auch die 200-Tage-Linie bärisch. Von diesem Rückschlag hat sich die Aktie bis heute nicht erholen können, wie der vergebliche Versuch, die 55 Euro zurückzuerobern zeigt. Einen Rücksetzer unter die 50 Euro gilt es, unter allen Umständen zu vermeiden. Sollte es hierzu kommen, wäre Obacht geboten. In diesem Fall müsste mit weiteren Abgaben in Richtung 45 Euro gerechnet werden. Um das Chartbild aufzuhellen, bedarf es eines deutlichen Vorstoßes über die 55 Euro.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Veröffentlichung der Quartalszahlen rief bereits einige Analysten auf den Plan. So bestätigten die Analysten von Goldman Sachs ihr Votum „buy“ und das Kursziel von 66 Euro. Die Analysten von Bernstein Research sehen ebenfalls Aufwärtspotenzial für die Aktie. Ihr Votum lautet unverändert „market-perform“ und das Kursziel 61 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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