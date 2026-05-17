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Gold und Silber massiv unter Druck

Nicht Barrick oder Newmont – Diese Minenaktie taumelt 17.05.2026, 08:00 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Gold und Silber massiv unter Druck: Nicht Barrick oder Newmont – Diese Minenaktie taumelt
© bn Symbolbild
Für die Edelmetalle gab es am Freitag keinen Blumenstrauß zu gewinnen. Rote Vorzeichen dominierten den Handel zum Wochenausklang. Der Goldpreis strauchelte und konnte nur mit Mühe einen Rutsch unter die 4.500 US-Dollar verhindern. Deutlich dramatischer ging es bei Silber zu. Der Silberpreis musste massiv Federn lassen. Der Verkaufsdruck war immens. Silber wurde dabei aus einer außerordentlich komfortablen Ausgangslage gerissen. Das Edelmetall hatte durchaus Rallyeambitionen. Diese sind nun erst einmal vom Tisch...
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Pan American Silver 48,55 EUR +0,04 % Lang & Schwarz
Silber 76,05 USD -8,95 % Lang & Schwarz
Gold 4.537,77 USD ±0,00 % Forex

Der Ausflug über die 80 US-Dollar nahm für Silber ein abruptes Ende. Dabei sah der Ausbruch derart vielversprechend aus, dass der eine oder andere Marktakteur bereits von den 100 US-Dollar „geträumt“ haben dürfte. Der Silberpreis rauschte am Freitag in die Tiefe.

Die Ursache der heftigen Verluste ist am Anleihemarkt zu suchen. Die Renditen schossen nach oben. So legten die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen am Freitag kräftig zu und erreichten hierbei den Bereich von 4,6 Prozent. Sollte sich der Anstieg der Anleiherenditen weiter beschleunigen, wäre das für die Edelmetalle hochgradig problematisch. Im Sog der anziehenden Anleiherenditen erlebt der US-Dollar derzeit ein Comeback. Und auch diese Entwicklung ist Gold und Silber nicht sonderlich zuträglich.

Die verheerenden Preisrückgänge bei Gold und Silber haben auch bei den Minenaktien ihre Spuren hinterlassen. Auch unsere heutige Protagonistin – die Aktie von Pan American Silver – macht diesbezüglich keine Ausnahme.

Chartanalyse zur Aktie

Pan American Silver – Diese Minenaktie taumelt

In unserer letzten Kommentierung zur kanadischen Gold- und Silberaktie vom 07. Mai thematisierten wir die starken Finanzergebnisse von Pan American Silver. Die Aktie schoss damals nach oben. Der Markt honorierte die Zahlen. Die Aktie näherte sich dem markanten Widerstandscluster 80 CAD / 83 CAD. Der Ausbruch gelang zunächst. Die Aktie löste das Kaufsignal aus und strebte im Anschluss in Richtung 95,5 CAD.

Ein Vorstoß über die 95,5 CAD hätte der Aktie von Pan American Silver womöglich noch einmal Auftrieb verliehen, doch einsetzende Gewinnmitnahmen machten dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung. Die herben Kursverluste vom Freitag führten schließlich zur Neutralisierung des Kaufsignals. Nach dem Rücksetzer unter die 80 CAD sollte nunmehr eine Ausdehnung der Korrektur auf 70 CAD nicht überraschen. Nur darunter sollte es für die Aktie nicht gehen, anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.

Bn-Redaktion/mt
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