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RTL setzt auf Live-Sport

Verstappen zieht neue Fans an 17.05.2026, 12:20 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Formel 1
© Symbolbild von Isaac Maffeis auf Unsplash
RTL nutzt das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring gezielt als großes Reichweiten-Event und setzt dabei auf die Zugkraft von Formel-1-Weltmeister Max Verstappen. Mit einer 26-stündigen Live-Übertragung auf NITRO und ergänzenden Streaming-Angeboten auf RTL+ will der Konzern Zuschauer sowie Werbekunden gleichermaßen binden. Während die RTL-Aktie zuletzt deutlich unter Druck stand, könnte das Motorsport-Wochenende kurzfristig wichtige Impulse für Reichweite, Werbung und Streaming-Nutzung liefern.
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24-Stunden-Rennen wird für RTL zum Reichweiten-Schaufenster

RTL rückt an diesem Wochenende eines der größten Motorsport-Events Europas in den Mittelpunkt seines Programms. Der Sender NITRO überträgt das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring in einer aufwendigen Live-Produktion und setzt dabei auf einen besonderen Zuschauermagneten: Formel-1-Weltmeister Max Verstappen geht selbst an den Start und sorgt damit weit über die klassische Motorsportszene hinaus für Aufmerksamkeit.

Für den Medienkonzern kommt das Großereignis zu einem interessanten Zeitpunkt. Die RTL-Aktie stand zuletzt unter Druck. Am Freitag schloss das Papier bei 29,75 Euro und verlor 1,33 Prozent. Auf Monatssicht summiert sich das Minus bereits auf 21,92 Prozent. Damit bewegt sich die Aktie nahe ihrer jüngsten Tiefstände und deutlich unter wichtigen gleitenden Durchschnitten.

Gerade deshalb besitzt das Nürburgring-Wochenende auch aus Unternehmenssicht eine größere Bedeutung. Live-Sport gehört weiterhin zu den wenigen TV-Inhalten, die Zuschauer zuverlässig in Echtzeit vor die Bildschirme bringen. Genau diese Reichweite bleibt für Werbekunden besonders attraktiv.

Verstappen erweitert die Zielgruppe deutlich

NITRO sendet rund um das Rennen insgesamt 26 Stunden live – von Samstagnachmittag bis Sonntagnachmittag. Für einen Free-TV-Sender ist das ein außergewöhnlich großes Engagement. Die Strategie dahinter ist klar: Ereignisse, die kaum zeitversetzt konsumiert werden, schaffen stabile Einschaltquoten und hochwertige Werbeumfelder.

Der Einsatz von Max Verstappen verleiht der Veranstaltung zusätzliche Strahlkraft. Der Formel-1-Champion hatte den Start beim Langstreckenklassiker selbst als langjährigen Wunsch beschrieben. Sein Name dürfte nicht nur eingefleischte Motorsportfans anziehen, sondern auch Zuschauer erreichen, die normalerweise kaum Berührungspunkte mit dem Nürburgring-Rennen haben.

Hinzu kommen weitere prominente Teilnehmer wie der frühere Fußballprofi Max Kruse. Für RTL entsteht daraus die Möglichkeit, das Event über verschiedene Zielgruppen hinweg zu vermarkten und zusätzliche Aufmerksamkeit in sozialen Medien sowie auf den eigenen Plattformen zu erzeugen.

RTL verzahnt Free-TV und Streaming immer stärker

Parallel zur klassischen TV-Übertragung baut RTL auch die Streaming-Plattform RTL+ gezielt ein. Während NITRO die Hauptübertragung im frei empfangbaren Fernsehen übernimmt, laufen Qualifyings und weitere Inhalte bereits unter der Woche bei RTL+. Damit verfolgt der Konzern eine zunehmend wichtige Doppelstrategie: Reichweite im linearen Fernsehen soll mit digitalen Nutzungsangeboten kombiniert werden. Gerade im Wettbewerb mit internationalen Streaminganbietern wird Live-Sport für Medienhäuser immer wertvoller, weil solche Inhalte Zuschauer langfristig binden können.

An der Börse spiegelt sich diese operative Ausrichtung bislang allerdings kaum wider. Die RTL-Aktie notiert derzeit mehr als 15 Prozent unter ihrem 200-Tage-Durchschnitt. Gleichzeitig signalisiert der RSI-Wert von 61,9 keine extreme technische Überverkauft-Situation. Das deutet eher auf eine anhaltende Skepsis der Investoren gegenüber dem Mediensektor hin.

In den kommenden Tagen dürfte deshalb vor allem beobachtet werden, welche Reichweiten das Nürburgring-Wochenende erzielt und ob sich positive Effekte bei Werbung und Streaming-Nutzung zeigen. Ohne größere Finanztermine könnten genau diese Faktoren kurzfristig den Takt für die weitere Entwicklung der RTL-Aktie vorgeben.

Bn-Redaktion/aw
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