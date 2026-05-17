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BYD investiert Milliarden

Europa-Offensive startet jetzt 17.05.2026, 12:13 Uhr Jetzt kommentieren: 0

BYD
© Symbolbild von Michael Förtsch auf Unsplash
BYD investiert mehr als 4,5 Milliarden Dollar in ein neues Werk im ungarischen Szeged, das ab 2026 die Europa-Expansion des Konzerns absichern soll. Gleichzeitig sorgen Vorwürfe zu problematischen Arbeitsbedingungen und schwächere Geschäftszahlen für Unsicherheit bei Investoren. Trotz sinkender Gewinne in China bleibt die internationale Nachfrage stark, weshalb Analysten langfristig weiterhin großes Potenzial für die Aktie sehen.
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BYD 10,53 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

Milliardenprojekt in Ungarn soll BYDs Europa-Strategie absichern

BYD treibt seine Expansion in Europa mit enormem Tempo voran. Im Mittelpunkt steht dabei das neue Werk im ungarischen Szeged, das für den chinesischen Elektroautokonzern zu einem strategischen Schlüsselprojekt geworden ist. Mehr als 4,5 Milliarden Dollar investiert das Unternehmen in seine erste große Produktionsstätte innerhalb der Europäischen Union. Bereits ab dem zweiten Quartal 2026 soll die Fertigung schrittweise starten. Langfristig wird eine Produktionskapazität von bis zu 300.000 Fahrzeugen pro Jahr angestrebt.

Für BYD besitzt die Fabrik eine zentrale Bedeutung im internationalen Wettbewerb. Mit der lokalen Produktion innerhalb der EU will der Konzern Transportkosten senken, Lieferzeiten verkürzen und sich zugleich unabhängiger von möglichen europäischen Importzöllen machen. Damit verändert sich die Rolle des Unternehmens in Europa grundlegend: Aus einem reinen Exporteur wird zunehmend ein Hersteller mit eigener industrieller Infrastruktur vor Ort.


An der Börse wurde diese Entwicklung zuletzt allerdings nicht ausschließlich positiv aufgenommen. Die Aktie geriet am Freitag unter Druck und fiel auf 10,55 Euro. Offenbar sorgen sich Investoren derzeit sowohl um die politische Lage rund um das Werk als auch um die zuletzt schwächeren Finanzzahlen.

Arbeitsbedingungen rücken plötzlich in den Fokus der EU

Zusätzliche Unsicherheit entsteht durch Berichte über mögliche Verstöße gegen Arbeitsstandards am Standort in Ungarn. Europäische Behörden prüfen inzwischen mehrere Vorwürfe. Im Raum stehen unter anderem Arbeitszeiten von bis zu 14 Stunden täglich sowie verspätete Lohnzahlungen. Die Europäische Kommission bestätigte bereits laufende Untersuchungen.

Damit entwickelt sich das Werk in Szeged nicht nur zu einem industriellen Großprojekt, sondern auch zu einem politischen Thema. Gerade in Europa reagieren Behörden bei internationalen Investitionen zunehmend sensibel auf Fragen rund um Arbeitsbedingungen und regulatorische Standards. Für BYD könnte die Debatte deshalb auch Auswirkungen auf das öffentliche Image in wichtigen Absatzmärkten haben.

Trotz dieser Diskussionen bleibt das internationale Wachstum beeindruckend. In den ersten vier Monaten des Jahres 2026 exportierte der Konzern knapp 500.000 Fahrzeuge. Besonders stark entwickelte sich das Geschäft in Australien und Großbritannien. In Australien gehörte das Modell Sealion zuletzt sogar zu den erfolgreichsten Fahrzeugen einzelner Monatsstatistiken.

Heimatmarkt wird härter: Gewinn bricht deutlich ein

Während das Auslandsgeschäft weiter wächst, verschärft sich die Lage auf dem chinesischen Heimatmarkt spürbar. Vor allem das Segment der Kleinstwagen entwickelte sich schwach. Im ersten Quartal brach dieser Bereich um fast 70 Prozent ein. Gleichzeitig nimmt der Konkurrenzdruck innerhalb Chinas weiter zu. Hersteller wie Geely oder Leapmotor intensivieren den Wettbewerb zunehmend und setzen BYD stärker unter Druck.

Diese Entwicklung spiegelte sich zuletzt auch in den Geschäftszahlen wider. Der Nettogewinn sank im ersten Quartal um mehr als 55 Prozent auf 4,09 Milliarden Yuan. Damit zeigt sich, wie anspruchsvoll der Preiskampf im chinesischen Elektroautomarkt inzwischen geworden ist.

Dennoch bleiben viele Analysten langfristig optimistisch. Trotz der aktuellen Schwäche sehen Marktbeobachter weiterhin erhebliches Potenzial für den Konzern. Laut Einschätzungen am Markt liegt das Kursziel der Aktie bei über 13 Euro. Entscheidend dürfte nun werden, ob BYD seine internationale Expansion erfolgreich fortsetzen kann und gleichzeitig die Herausforderungen im Heimatmarkt in den Griff bekommt.

Bn-Redaktion/aw
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